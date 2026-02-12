nepravomoćna presuda
Francišković, supruga i Kovačević krivi za poticanje na terorizam
Jedan od vođa prosvjeda protiv covid potvrda krajem 2021. Marko Francišković u četvrtak je na zagrebačkom Županijskom suda nepravomoćno osuđen na osam mjeseci zatvora i još 16 mjeseci uvjetne kazne zbog optužbi za javno poticanje na terorizam.
Sudsko vijeće dosudilo mu je djelomično uvjetnu zatvorsku kaznu od dvije godine, što znači da osam mjeseci mora provesti u zatvoru i još 16 mjeseci na uvjetnoj slobodi s rokom kušnje od četiri godine.
Njegova supruga Lana Ujdenica, koja nije došla na objavu presude, osuđena je na uvjetnu kaznu od godine dana s rokom kušnje od tri godine, kao i optuženi Natko Kovačević.
Na početku suđenja u listopadu 2023., trojka se izjasnila da nije kriva za javno poticanje na terorizam. Optužnica protiv njih je podignuta 2022. godine, a tijekom dokaznog postupka je dvaput mijenjana.
Franciškovića optužnica, koju je pred sudom nazvao besmislenom, tereti za dva kaznena djela javnog poticanja na terorizam, a njegovu suprugu te Kovačevića za po jedno. Svo troje optuženi su da su postupali sa ciljem "ozbiljnog narušavanja temeljnih ustavnih, političkih, gospodarskih i društvenih struktura, nezadovoljni radom tijela državne vlasti".
Marko Francišković optužen je da je od 13. studenog do 1. prosinca 2021. u više gradova istupao na neprijavljenim javnim prosvjedima protiv odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite uvedenih radi suzbijanja pandemije covida.
Istupe je, tvrde u tužiteljstvu, snimao i objavljivao na društvenim mrežama pozivajući na mobilizaciju i napade na članove vladajućih struktura, zauzimanje javnih objekata i druge nasilne metode za smjenu demokratski izabrane vlasti.
Franciškovića terete i da je, dok je bio u istražnom zatvoru, koristio pravo telefonskog kontakta sa suprugom i diktirao joj javne pozive “na nasilno rušenje ustavnih, političkih, gospodarskih i društvenih struktura” koje je ona potom objavljivala na internetu.
Kovačević je optužen da je 28. studenog 2021. s Franciškovićem, sudjelovao na neprijavljenom javnom okupljanju s kojega su pozivali građane na mobilizaciju i napade na članove državnog vrha, zauzimanje javnih objekata i druge nasilne metode za smjenu vlasti, kao i na ignoriranje sredstava javnog priopćavanja.
Kako su osuđeni na kazne manje od pet godina u zatvor neće ići prije pravomoćnosti presude.
