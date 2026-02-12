Francišković, supruga i Kovačević krivi za poticanje na terorizam

Kovačević je optužen da je 28. studenog 2021. s Franciškovićem, sudjelovao na neprijavljenom javnom okupljanju s kojega su pozivali građane na mobilizaciju i napade na članove državnog vrha, zauzimanje javnih objekata i druge nasilne metode za smjenu vlasti, kao i na ignoriranje sredstava javnog priopćavanja.