Panika u Njemačkoj, traži se zatvaranje granica: "Ne smije se ponoviti 2015. godina"

Lokalne vlasti u Ceuti pak su ogorčene zbog odluke španjolskog Vrhovnog suda, objavljene prethodnih tjedana, da migranti koji stižu morem u Španjolsku ne mogu biti samo tako odmah vraćeni u Maroko, već moraju proći kroz propisane postupke, za razliku od onih koji su uhvaćeni pri preskakanju kopnene ograde.