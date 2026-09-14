životno ugroženo
Gorila zgrada u Zadru, trogodišnje dijete teško ozlijeđeno
U požaru koji je planuo u ponedjeljak poslije 19 sati na četvrtom katu stambene zgrade u Ulici Franka Lisice u Zadru teško je ozlijeđeno trogodišnje dijete, potvrdio je Hini pomoćnik ravnatelja Opće bolnice Zadar dr. Nedjeljko Jović.
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"Odmah po prijemu u bolnicu dijete je smješteno u Jedinicu intenzivne skrbi gdje je intubirano. Zadobilo je opekline I. i II. stupnja između 40 i 60 posto tijela, a ima i inhalacijske opekline nastale udisanjem vrućega zraka", kazao je dr. Jović.
Dijete je životno ugroženo, a u tijeku je priprema za transport u Kliniku za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj ulici, središnji nacionalni referentni centar za traumatizam i liječenje najteže opečene djece u Hrvatskoj, rekao je.
"Dojavu o požaru Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra dobila je u 19,50, a vatra koja je zahvatila dvije prostorije u stanu lokalizirana je oko 20,25 sati", rekao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zadar Boris Jović.
Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu, a uzrok požara zasad nije poznat.
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