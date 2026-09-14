Oglas

životno ugroženo

Gorila zgrada u Zadru, trogodišnje dijete teško ozlijeđeno

author
Hina
|
14. ruj. 2026. 21:45
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_130926_158618206
Zvonimir Barisin/PIXSELL

U požaru koji je planuo u ponedjeljak poslije 19 sati na četvrtom katu stambene zgrade u Ulici Franka Lisice u Zadru teško je ozlijeđeno trogodišnje dijete, potvrdio je Hini pomoćnik ravnatelja Opće bolnice Zadar dr. Nedjeljko Jović.

Oglas

"Odmah po prijemu u bolnicu dijete je smješteno u Jedinicu intenzivne skrbi gdje je intubirano. Zadobilo je opekline I. i II. stupnja između 40 i 60 posto tijela, a ima i inhalacijske opekline nastale udisanjem vrućega zraka", kazao je dr. Jović.

Dijete je životno ugroženo, a u tijeku je priprema za transport u Kliniku za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj ulici, središnji nacionalni referentni centar za traumatizam i liječenje najteže opečene djece u Hrvatskoj, rekao je.

"Dojavu o požaru Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra dobila je u 19,50, a vatra koja je zahvatila dvije prostorije u stanu lokalizirana je oko 20,25 sati", rekao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zadar Boris Jović.

Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu, a uzrok požara zasad nije poznat.

Teme
požar zadar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ