STOP "LEŠINARSKIM FONDOVIMA"
Baka Maricarmen Abascal postala simbol borbe za stanovanje: Deložacija koja je "zapalila" Španjolsku
Prizor 87-godišnje Maricarmen Abascal koju bolničari na nosilima iznose iz njezina doma u Madridu pokrenuo je val prosvjeda zbog stambene krize u Španjolskoj.
Maricarmen je u tom stanu živjela više od 70 godina. Preuzela je ugovor o najmu koji je njezin otac potpisao još 1956. godine i plaćala reguliranu najamninu. No 2018. stan je kupila investicijska tvrtka Urbagestión, nakon čega je mjesečna najamnina s 500 eura pokušala biti podignuta najprije na 2650, a potom na 1650 eura.
Za umirovljenicu s invaliditetom, čija mjesečna primanja iznose 1350 eura, takva najamnina bila je neodrživa.
"Moj dom bio mi je sve. Bez njega ne bih postojala", rekla je uoči deložacije.
Nakon višegodišnjeg sudskog spora i tri prethodno zaustavljena pokušaja deložacije, sud je krajem rujna presudio u korist vlasnika. Ni poziv UN-ova Odbora za ekonomska, socijalna i kulturna prava da se deložacija zaustavi nije promijenio ishod.
Kada je policija došla provesti odluku, pred zgradom su se okupile stotine prosvjednika. Policajci su provalili vrata, a dio prosvjednika fizički je uklonjen.
Postala simbol stambene krize
Slučaj je izazvao snažnu reakciju u zemlji koja se već godinama suočava s rastom cijena stanovanja. Prosječna cijena najma po četvornom metru u Španjolskoj gotovo se udvostručila u posljednjih deset godina i u kolovozu dosegla 15,10 eura po četvornom metru.
Španjolskoj, prema procjeni središnje banke, nedostaje oko 700.000 stanova. Socijalni stanovi čine manje od dva posto ukupnog stambenog fonda, dok je prosjek EU-a oko šest do sedam posto.
Nakon deložacije prosvjednici su podigli šatorsko naselje na madridskom trgu Puerta del Sol, a slični prosvjedi proširili su se na Barcelonu, Sevillu i Palmu de Mallorcu, piše ABC.
"Maricarmen je jedna osoba, ali mnogo je ljudi u istoj situaciji", poručili su prosvjednici.
Pritisak je na kraju dao rezultat. Nakon pet dana prosvjeda Urbagestión je Maricarmen ponudio novi osmogodišnji ugovor, prema kojem najamnina neće prelaziti 30 posto njezinih neto prihoda.
Tens of thousands protested across Spain after parliament rejected housing measures to ban evictions, freeze rents and regulate short-term rentals https://t.co/KrqaBzLJjv pic.twitter.com/12SfrpUbNL— Reuters (@Reuters) October 3, 2026
Sánchez najavio nove mjere
Španjolski premijer Pedro Sánchez potom je najavio nove mjere za zaštitu stanara, poručivši da su namijenjene "Maricarmen i milijunima Španjolaca koji pate zbog stambene krize".
"Ovo nije pitanje ideologije, nego ljudskosti", rekao je Sánchez.
Među predloženim mjerama bili su ograničavanje masovne kupnje nekretnina tzv. "lešinarskim fondovima", zabrana deložacija ranjivih stanara do 2030. te novi porez na sezonski najam.
Međutim, španjolski Kongres odbacio je mjere, što je dodatno potaknulo nagađanja o mogućim prijevremenim izborima jer Sánchez nema parlamentarnu većinu.
Prosvjedi se u međuvremenu nastavljaju, a Maricarmen je postala simbol mnogo šire borbe za dostupno stanovanje.
"Borila sam se kako bi drugi naučili boriti se za ono što im pripada", poručila je iz bolnice.
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