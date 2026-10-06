Baka Maricarmen Abascal postala simbol borbe za stanovanje: Deložacija koja je "zapalila" Španjolsku

Maricarmen je u tom stanu živjela više od 70 godina. Preuzela je ugovor o najmu koji je njezin otac potpisao još 1956. godine i plaćala reguliranu najamninu. No 2018. stan je kupila investicijska tvrtka Urbagestión, nakon čega je mjesečna najamnina s 500 eura pokušala biti podignuta najprije na 2650, a potom na 1650 eura.