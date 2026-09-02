UTVRĐIVANJE OKOLNOSTI
Gotov očevid sinoćnjeg požara u osječkoj tvrtki Drava International
Završen je očevid požara koji je u utorak kasno uvečer buknuo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International, a policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti ovog događaja, izvijestila je u srijedu osječko-baranjska Policijska uprava.
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U utorak oko 23,15 sati zaprimljena je dojava o požaru u blizini tvornice plastike u Osijeku, a vatrogasci osječke Javne vatrogasne postrojbe vatru su ugasili nešto poslije 1.20 sati iza ponoći.
Očevid su obavili službenici osječko-baranjske policije, u suradnji s inspektorom zaštite od požara. Slijedi daljnji rad radi utvrđivanja svih okolnosti ovoga događaja, napominju u policiji. U gašenju požara koji je buknuo na području izoliranom od objekata sudjelovalo je 12 vatrogasaca i četiri vozila te djelatnici ove tvrtke.
Veliki požar uskladištene plastike na otvorenom prostoru u tvrtki Drava International u osječkom prigradskom naselju Brijest, buknuo je 4. listopada 2023. poslije ponoći, a u višednevnom gašenju je sudjelovalo više od 300 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca.
Tijekom intervencije tri vatrogasca su ozlijeđena, od kojih jedan teže, a zbog posljedica požara i velikih količina dima Osječko-baranjska županija proglasila je stanje velike nesreće.
Zbog sumnje u više kaznenih djela vlasnik i direktor tvrtke Zvonko Bede te djelatnici tvrtke Zoran Zatko i Vinko Klarić uhićeni su 17. siječnja 2024. godine, a početkom veljače pušteni su iz istražnog zatvora. Suđenje na osječkom Općinskom sudu započelo im je u lipnju 2025. godine.
Tužiteljstvo tereti okrivljenike, ali i tvrtku, da su skladištili otpadnu plastiku na neuređenoj prirodnoj površini znatno većoj od dozvoljene pa su takvim nepravilnim odlaganjem, skladištenjem i miješanjem raznih vrsta opasnog i plastičnog otpada, izazvali požar velikih razmjera koji je nastao 4. listopada 2023. uslijed kemijsko-fizikalnog procesa i samozapaljenja otpada.
Tereti ih se da nisu postavili adekvatne naprave za zaštitu od požara, nisu izveli i održavali vatrogasne putove i prosjeke, a niti održavali pristup za vatrogasna vozila. Sumnja se da nisu održavali hidrante, koji tijekom požara nisu bili u ispravnom stanju, nisu imali potrebni tlak vode te da je više hidranata bilo nedostupno i da pritisak u ispravnom dijelu hidrantske mreže bio nedovoljan.
Požar plastike u toj tvrtki ponovno se dogodio 7. kolovoza 2024. i ubrzo je ugašen, a očevidom je utvrđeno da je izbio zbog tehničkog uzroka, odnosno kratkog spoja između dva dalekovoda izazvanog aluminijskom folijom.
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