Tereti ih se da nisu postavili adekvatne naprave za zaštitu od požara, nisu izveli i održavali vatrogasne putove i prosjeke, a niti održavali pristup za vatrogasna vozila. Sumnja se da nisu održavali hidrante, koji tijekom požara nisu bili u ispravnom stanju, nisu imali potrebni tlak vode te da je više hidranata bilo nedostupno i da pritisak u ispravnom dijelu hidrantske mreže bio nedovoljan.