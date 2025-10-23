Građani, oprez! Prevaranti se predstavljaju kao policajci i kradu novac starijima

Iz policije upozoravaju kako ovo nije usamljen slučaj. U proteklom razdoblju zabilježeno je više prijava građana, uglavnom starije životne dobi, koji su bili na meti prevaranata. Počinitelji se lažno predstavljaju kao policajci ili bankarski službenici, tvrdeći da provjeravaju valjanost novčanica ili da mijenjaju krivotvoreni novac.