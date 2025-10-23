NOVA PREVARA
Građani, oprez! Prevaranti se predstavljaju kao policajci i kradu novac starijima
Nova drska prevara dogodila se na varaždinskom području, a žrtva je 87-godišnja žena.
Varaždinska policija zaprimila je njezinu prijavu nakon što ju je u srijedu, 22. listopada, telefonski kontaktirala nepoznata osoba koja se lažno predstavila kao policijski službenik.
Prevarant ju je uvjerio da u banci podigne veću svotu novca radi navodne provjere te joj je ona novac predala na kućnom pragu, vjerujući da surađuje s policijom, izvijestila je Policijska uprava varaždinska.
Iz policije upozoravaju kako ovo nije usamljen slučaj. U proteklom razdoblju zabilježeno je više prijava građana, uglavnom starije životne dobi, koji su bili na meti prevaranata. Počinitelji se lažno predstavljaju kao policajci ili bankarski službenici, tvrdeći da provjeravaju valjanost novčanica ili da mijenjaju krivotvoreni novac.
Kako bi se spriječile ovakve i slične prijevare, policija upućuje ključne savjete građanima. Prije svega, nikada ne ustupajte svoje osobne i bankovne podatke nepoznatim osobama, bilo da se radi o imenu, prezimenu, adresi, OIB-u ili podacima s bankovne kartice.
Ako vas netko nazove ili vam osobno priđe tražeći takve podatke, odmah obavijestite svoju banku i policiju. Također, ne pokazujte osobne dokumente i bankovne kartice nepoznatima niti im šaljite njihove preslike.
Važno je zapamtiti da policijski službenici i djelatnici banaka nikada neće telefonom provjeravati stanje vašeg računa niti od vas tražiti da podižete novac radi provjere ili sigurnosti.
Ako ste nesigurni što učiniti, najsigurnije je prekinuti poziv i za savjet ili pomoć se obratiti članu obitelji ili osobi od povjerenja.
Policija još jednom naglašava da ne provodi službene zadaće tako da telefonom od građana traži informacije o novčanicama ili podizanje novca iz banaka. U slučaju da posumnjate na prijevaru ili primite sumnjiv poziv, odmah nazovite policiju na broj 192.
