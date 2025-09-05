Oglas

VIDEO / Otkriveno tko su lažni policajci koji su harali Zagrebom: Riječ je o starim znancima

N1 Info
05. ruj. 2025. 21:00
Lažna značka
Policijski službenici zagrebačke PU dovršili su kriminalističko istraživanje nad četvoricom muškaraca zbog sumnje u počinjenje 5 kaznenih djela prijevare te dva kaznena djela krivotvorenja isprave.

Kako PU zagrebačka objavljuje, osumnjičene su osobe putem mobitela pozivale osobe starije životne dobi te su im se u razgovoru lažno predstavljale kao policijski službenici koji provode istragu protiv zaposlenica banaka. Zatim bi rekli kako trebaju doći kod pozivane osobe i provjeriti novac koji posjeduje, odnosno provjeriti je li krivotvoren te će im nakon provjere zamijeniti krivotvoreni novac za pravi.

Kada bi uspjeli uvjeriti pozivanu osobu da se doista radi o policijskim službenicima i da pozivane osobe kod sebe imaju novac, na adresu te osobe bi dolazio drugi počinitelj koji bi se također lažno predstavio kao policijski službenik i pod izgovorom da mora provjeriti novac u vozilu, ponijeo novac sa sobom i ne bi se više vratio.

Utvrđeno je kako su dvije osobe koje su obuhvaćene ovom istragom sudjelovale u počinjenju istih ovakvih kaznenih djela tijekom 2022. godine, kada su policijski službenici Policijske uprave zagrebačke uhitili i podnijeli prijavu protiv više od 20 osoba zbog počinjenja preko 80 kaznenih djela prijevara.

Detalji uhićenja

Osumnjičene su osobe 4. rujna oko 14.15 sati, nakon prethodnog telefonskog poziva u kojem su uvjerili 80-godišnjakinju da su policijski službenici, počinile kazneno djelo prijevare na njezinu štetu na području Črnomerca i tako se domogli novčanog iznosa od oko 20.000 eura.

Upravo su tada, nakon počinjenja kaznenog djela, osumnjičeni 25-godišnjak i 29-godišnjak zatečeni pored vozila kojim su se koristili te su zbog pružanja aktivnog otpora uz uporabu sredstava prisile uhićeni.

Prilikom uhićenja, u vozilu i kod osumnjičenih, pronađen je otuđeni novac u iznosu od 20.000 eura. Na adresi stanovanja oštećene na području Peščenice, uhićen je trećeosumnjičeni 29-godišnjak, dok je četvrtoosumnjičeni 37-godišnjak trenutačno u bijegu i za njim se traga.

