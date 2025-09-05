VIDEO / Otkriveno tko su lažni policajci koji su harali Zagrebom: Riječ je o starim znancima

Kada bi uspjeli uvjeriti pozivanu osobu da se doista radi o policijskim službenicima i da pozivane osobe kod sebe imaju novac, na adresu te osobe bi dolazio drugi počinitelj koji bi se također lažno predstavio kao policijski službenik i pod izgovorom da mora provjeriti novac u vozilu, ponijeo novac sa sobom i ne bi se više vratio.