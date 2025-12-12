Oglas

ozlijedio ga 18-godišnjak

Oporavlja se izbodeni splitski policajac, više nije na respiratoru

Hina
12. pro. 2025. 09:52
klinički bolnički centar split
Miroslav Lelas/PIXSELL

Policajac koji se zbog teških ozljeda koje mu je prošlog tjedna nožem nanio 18-godišnjak na Bilicama nalazi na liječenju u splitskom KBC-u znatno je bolje i u kontaktu je s medicinskim osobljem, doznaje se danas iz KBC-a Split.

"Stanje policajca je znatno bolje, odvojen je od respiratora, budan je i u kontaktu. Nastavlja se daljnje zahtjevno liječenje", potvrdili su na upit iz bolnice.

Napad tijekom povratka s posla

Splitski policajac Ante Križan napadnut je prošle srijede u noćnim satima u kvartu Bilice kada se vraćao s posla kući.

Nakon što je doznao da njegove kolege tragaju za 18-godišnjakom koji je prijetio svojim ukućanima, uočio ga je na cesti te pokušao zaustaviti i privesti u postaju, no mladić je izvadio nož i policajca desetak puta izbo po prsištu.

Pritom mu je zadao višestruke i po život opasne ubodne rane u području prsnog koša i trbuha, zbog čega je hitno operiran.

Napadač prijavljen za pokušaj teškog ubojstva

18-godišnjak je ubrzo uhićen te odveden na Odjel psihijatrije, a kada je nakon nekoliko dana otpušten iz bolnice, policija ga je ispitala i protiv njega podnijela kaznenu prijavu za teško ubojstvo u pokušaju.

Za to vrijeme, splitski liječnici i medicinske sestre borili su se za život policajca koji je danas znatno bolje, a zahtjevno liječenje se nastavlja.

ante križan izbodeni policajac

