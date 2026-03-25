NAPAD U ZAGREBU

Izboo starijeg muškarca i nanio mu višestruke ozljede glave i tijela, pa završio u istražnom zatvoru

Hina
25. ožu. 2026. 10:17
PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Županijski sud u Zagrebu odredio je istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela 53-godišnjaku koju je 18. ožujka pokušao ubiti starijeg muškarca izbovši ga oštrim predmetom, izvijestilo je u srijedu državno odvjetništvo.

Prema sumnjama tužiteljstva, okrivljenik je starijeg muškarca napao 18. ožujka 2026. na zagrebačkom području, nakon verbalnog i fizičkog sukoba. Napadnuti muškarac zadobio je višestruke ozljede glave i tijela te je zadržan na bolničkom liječenju.

Postupajući po kaznenoj prijavi Policijske uprave zagrebačke, zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo provelo je prvo ispitivanje osumnjičenika te donijelo rješenje o provođenju istrage zbog kaznenog djela ubojstva u pokušaju, sukladno odredbama Kaznenog zakona.

Državno odvjetništvo predložilo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela, što je sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu prihvatio te mu odredio istražni zatvor po tim osnovama, izvijestilo je tužiteljstvo.

