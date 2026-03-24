Ružić najavio kartice za inkluzivni dodatak: Rješenje ili nova stigmatizacija?
Najavljuju se nove kartice za inkluzivni dodatak, a ta najava već sada izaziva reakcije. Saznali smo što kartice mijenjaju i kako na to gledaju roditelji.
Nova ideja ministra Alena Ružića o projektu digitalnih kartica za primanje i korištenje inkluzivnih dodataka izazvala je val nezadovoljstva među roditeljima osoba s posebnim potrebama.
Nestigmatizirajuća, bez posebnih obilježja i maksimalno funkcionalna - tako je danas resorni ministar opisao karticu za inkluzivni dodatak. Ideja je to koja bi se trebala realizirati kroz 8 mjeseci.
"Moram tu napomenuti da su razlog razvoja ove kartice bila negativna iskustva naših korisnika, koji često moraju odlaziti fizički podizati novac u udaljene banke. Dakle, nije cilj bila primarno kontrola, da se to malo krivo, moram reći, u nekim grupama medijima interpretiralo. Da bi to bila neka specijalna kartica", napomenuo je ministar.
Da je navedena dobra namjera slaže se i profesor socijalne politike Zdenko Babić, no on vidi jednostavnije rješenje:
"Ja se pitam zašto je potreba za nekom specijalnom karticom, zašto se ne omoguće i tim osobama isto tako da koriste i usluge internet-bankarstva i normalnu bankovnu karticu. Jer se potrošnja preko bankovne kartice može kontrolirati nakladno. Kao što je ideja da se kontrolira neka neproduktivna potrošnja putem te nove kartice, kako se navodi u ideji."
No oni koji od inkluzivnog žive, najbolje znaju što im je potrebno. Među njima trenutno vlada neizvjesnost, ali i želja za odgovorima. Iako još uvijek samo ideja, nije jasno što će kartica poboljšati. Tako Tatjana Čvorig, majka njegovateljica, u ovome ne vidi olakšanje, nego kontrolu.
"Moj sin je privatno kod zubara, da li ćemo moći privatno u zubara platiti, da li će oni te... Na kraju krajeva, zašto bi imali socijalne kartice? Zašto bi ta djeca imala socijalne kartice? Mi ih zovemo socijalni, jer oni zapravo socijalni jesu. Mislim da to zaista nije u redu da budu obilježeni. To je nekakvo obilježavanje naše djece i naših osoba sa invaliditetom. Zašto oni ne bi mogli pojesti jedan sladoled, sjest inegdje na terasu, popit nešto što žele, kavu, sok, bilo što?"
S kartice će se moći određena količina novca i podignuti, koliko točno i koliko često, još ne znamo.
Čvorig kaže: "Pa evo, ja zapravo nemam nikakvu karticu. Meni poštar nosi novac, i ja ću pri tome sigurno ostati. Ne znam zašto ta naša djeca nisu zaslužila imati najnormalniju debitnu karticu. Znači, kontrola se može vršiti bilo kako, na bilo koji drugačiji način. A ne preko kartice i preko nekakvog ograničenja. I preko debitne kartice može postojati ograničenje, centra ili ministarstva ili bilo koga. Ali nismo obilježeni.
Tatjana, ali i mnogi drugi roditelji traže jasnije odgovore, ali i da ih se sasluša, kažu oni najbolje znaju na što i koliko troše. Ministar Ružić kaže da će naći vremena i kapaciteta da se iskomunicira sve što treba.
