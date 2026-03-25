4,0 po richteru

Jak potres u susjedstvu: "Cijela zgrada se tresla 20 sekundi"

N1 Info
25. ožu. 2026. 09:12
Potres magnitude 4,0 zabilježen je u 8.13 sati na sjeveru Italije. Kako javlja EMSC epicentar potresa bio je na dubini od 10 kilometara.

Podrhtavanje tla se dogodio u 08:13, a epicentar je bio na dubini od devet kilometara, oko 11 kilometara jugoistočno od La Spezije i oko 60 kilometara sjeverozapadno od Livorna.

"Cijela zgrada tresla se 20 sekundi", napisao je korisnik koji se nalazi 23 kilometra jugoistočno od epicentra. 

"Čuo se snažan tutanj koji je trajao oko 10 sekundi, a potom i škripanje zgrade", napisao je svjedok 26 kilometra udaljen od epicentra.

