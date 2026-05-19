nema ozlijeđenih

Građane Slavonskog Broda probudila jača eksplozija, oglasila se policija

19. svi. 2026. 09:28
Noćas, oko ponoći, u Operativno komunikacijskom centru Policijske uprave brodsko-posavske zaprimljena je dojava da se u Sl. Brodu čula eksplozija (blizina kružnog toka i naselja A. Hebrang).

Na mjesto događaja su upućeni policijski službenici koji su u Ulici I. Fajerbaha uočili tragove eksplozije.

Očevidom policijskih službenika Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje i policijskim službenikom Regionalne protueksplozijske zaštite Osijek, utvrđeno je da se radi o pirotehničkom sredstvu većeg eksplozivnog punjenja (nema tragova rasprskavajućih metalnih fragmenata).

U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba niti drugih oštećenja. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje.

