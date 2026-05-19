FOTO / Nastavljeno suđenje Srđanu Mlađanu, doveden na sud pod strogim mjerama osiguranja

Nastavljeno suđenje Srđanu Mlađanu, doveden na sud pod strogim mjerama osiguranja

author
Hina
19. svi. 2026. 10:10
Nastavak sudjenja Srdjanu Mladjanu, zatvorenog za javnost. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Trostruki ubojica Srđan Mlađan u utorak je ponovno pod strogim mjerama osiguranja doveden na Županijski sud u Varaždinu, na novo ročište zatvoreno za javnost.

Jedan od najpoznatijih osuđenika u novijoj hrvatskoj povijesti trenutačno služi 27-godišnju zatvorsku kaznu u kaznionici u Lepoglavi, osuđen za najteža nedjela među kojima su i ubojstva, a izlazak na slobodu bio mu je predviđen za svibanj 2027. godine.

Međutim nova ga optužnica tereti da je iz zatvora planirao teška kaznena djela, uključujući ubojstva i otmice, zbog čega mu prijeti dodatnih 20 godina zatvora.

Novom se optužnicom Mlađana tereti da je od listopada do prosinca 2021. u više navrata u zatvoru tražio od drugog zatvorenika da, kada izađe na slobodu, pronađe i otme osobe koje su svjedočile protiv njega te da ih usmrti.

Sljedeće ročište zakazano je za 12. lipnja i najavljeno je da će biti otvoreno za javnost.

