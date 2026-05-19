u sjeni rata u Ukrajini

Masovne nuklearne vježbe Rusije i Bjelorusije, mobilizirano 65.000 vojnika

Hina
19. svi. 2026. 10:00
Russian servicemen Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS
Ruska vojska započela je trodnevne vojne vježbe i obuku rukovanja nuklearnim oružjem u kojima sudjeluju tisuće vojnika diljem zemlje, objavilo je rusko ministarstvo obrane u utorak, samo nekoliko sati prije dolaska predsjednika Vladimira Putina u Kinu.

Tijekom ofenzive u Ukrajini koja traje već više od četiri godine, Moskva se redovito razmeće nuklearnim oružjem, a više je puta zaprijetila da će ga i upotrijebiti.

Vježbe se provode nakon što je u veljači istekao Novi START, posljednji ugovor kojim su se ograničavali nuklearni arsenali Rusije i Sjedinjenih Država.

"Od 19. do 21. svibnja oružane snage Ruske Federacije provode vježbu pripreme i upotrebe nuklearnog oružja u slučaju prijetnje agresijom", izjavilo je ministarstvo obrane.

Mobilizirat će više od 65.000 vojnika i 7.800 vrsta opreme i oružja, uključujući više od 200 lansera raketa, naznačilo je ministarstvo. Sudjelovat će zrakoplovi, brodovi, podmornice i nuklearne podmornice.

Planirana su probna ispaljivanja balističkih i krstarećih raketa, dodaju.

„Vježba će se također baviti pitanjima vezanim uz zajedničku obuku i upotrebu nuklearnog oružja raspoređenog na teritoriju Republike Bjelorusije“, stoji u istom izvoru.

Početak vježbe već je u ponedjeljak najavila Bjelorusija. Vlasti te zemlje, bliske saveznice Moskve, u izjavi objavljenoj na društvenim mrežama uvjeravale su da planirana obuka „nije usmjerena protiv trećih zemalja i da ne predstavlja prijetnju regionalnoj sigurnosti“.

Prošle godine ruska vojska rasporedila je Orešnik, svoju najnoviju hipersoničnu raketu s nuklearnom sposobnošću, na teritoriju Bjelorusije, zemlje koja graniči s trima državama članicama NATO-a - Poljskom, Litvom i Latvijom - i Ukrajinom.

Rusija je u subotu pretrpjela jedan od najmasovnijih napada dronovima iz Ukrajine od početka sukoba, kao odgovor na smrtonosno rusko bombardiranje Kijeva tri dana ranije.

