Tko će naslijediti Borisa Vujčića? Ovo su glavni kandidati za novog šefa HNB-a
Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke u trećem mandatu, s 1. lipnja odlazi na novu funkciju, potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurt. Vujčić se dakle pozicionirao u sam vrh upravljačkog tijela središnje banke eurozone, odmah iza predsjednice Christine Lagarde.
Na toj će funkciji zamijeniti dosadašnjeg potpredsjednika Luisa de Guindosa, a mandat mu traje osam godina.
Izvršni odbor ECB-a sastoji se od predsjednika, potpredsjednika i još četiri člana, a odgovoran je za provedbu monetarne politike eurozone koju određuje upravni odbor, koji pak čine članovi izvršnog odbora i guverneri središnjih banaka zemalja eurozone.
Nagađanja
Vujčićevim odlaskom u Frankfurt upražnjava se mjesto guvernera HNB-a, a iako se o imenima već dulje spekulira, još nema službenih informacija, piše Aneli Dragojević Mijatović za Novi list.
Za glavnu favoritkinju slovi sadašnja Vujčićeva zamjenica Sandra Švaljek, a »iz kuće« se kao potencijalni kandidati spominju i viceguverneri Michael Faulend, Maroje Lang i Bojan Fras.
Jedno vrijeme se spekuliralo i s imenom Martine Dalić, bivšom potpredsjednicom Vlade, sada predsjednicom Uprave Podravke.
No, to se čini nekako sve manje izglednim, dok se pak sve više spominje Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, još jedno poznato ime iz financijskih krugova, koji bi iz Hanfe možda prešao u HNB.
Svojevremeno se, podsjetimo, kao izgledan novi guverner spominjao Tomislav Ćorić, tadašnji viceguverner, koji je u HNB došao iz Plenkovićeve Vlade.
No, Ćorić se u Vladu i vratio, na novu funkciju, ovaj puta ministra financija.
Prije pak dolaska na poziciju u HNB, Švaljek je obnašala brojne dužnosti, uključujući i neke političke. Bila je ravnateljica Ekonomskog instituta, članica Savjeta HNB-a, zamjenica bivšega gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, s tim da se svojevremeno kandidirala i za gradonačelnicu, u čemu ju je, podsjetimo, podržala upravo Martina Dalić. Bila bi i prva žena na čelu HNB-a koji bi tako slijedio praksu ECB-a.
Viceguverner Faulend u HNB-u koordinira i rukovodi poslovima iz područja Sektora za međunarodne i europske poslove i Ureda za sanaciju kreditnih institucija. Između ostalog se navodi da je sudjelovao u procesu pristupnih pregovora Hrvatske s Europskom unijom, a od strane HNB-a bio je nositelj projekta uvođenja eura, otkuda je javnosti nekako najviše i poznat, jer se često javljao sa statističkim i tehničkim podacima i uputama o konverziji.
Preferencije vladajućih
Upitan nedavno za Švaljek i Faulenda, guverner Vujčić je rekao da su to njegovi najbliži suradnici i da bi oboje bili izvrsni kandidati.
Od stručnjaka koji slove kao mogući novi guverneri, a dolaze »iz kuće«, spominje se još i Maroje Lang, dugogodišnji istraživač u HNB-u, koji je svojevremeno obnašao i funkciju zamjenika ministra financija, a kao viceguverner trenutno koordinira i rukovodi poslovima iz područja Sektora statistike i Ureda za devizne propise.
Bojan Fras kao viceguverner koordinira i rukovodi poslovima iz područja Sektora pravnih poslova i Ureda za praćenje zaštite potrošača. Pravnik je po struci, pa bi njegovo imenovanje bila stanovita novina u monetarnoj vlasti kod nas, no ne i vani, s obzirom na to da je recimo i sama Lagarde pravnica.
No, to su sve ljudi o kojima se tek neslužbeno govori u financijskim krugovima, dok službene potvrde nema. Mnogi bi na čelu HNB-a pak najradije vidjeli vrsnu zagrebačku profesoricu monetarne politike i analize, koja slovi za jednog od najvećih naših stručnjaka na tom području, Marijanu Ivanov.
No, malo je vjerojatno da bi se stvari odvijale u tom pravcu, piše Novi list, s obzirom na kadrovske križaljke i preferencije vladajućih, koji međutim mogu u zadnji čas predložiti neko »novo« ili pak ime iz više-manje poznatog njihovog bazena kadrova.
Kako bilo, riječ je o uglednoj, zahtjevnoj, ali i vrlo lukrativnoj poziciji koja međutim sve manje znači samostalno donošenje monetarnih odluka, a sve više komunikacijski koridor i suradnju s centralom u Frankfurtu gdje će u izvršnom tijelu sjediti i Boris Vujčić.
