U 21 gradu sutra vas može zaustaviti policija: Provjeravaju važnu stvar u automobilima

Hrvatski Crveni križ u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ravnateljstvom policije - Službom prometne policije, u sklopu obilježavanja Tjedna Crvenog križa organizira preventivnu akciju "5 do 12" koja će se provesti u srijedu, 20. svibnja 2026. godine u 21 gradu (Benkovac, Bjelovar, Čakovec, Đakovo, Knin, Koprivnica, Krapina, Krk, Ludbreg, Makarska, Metković, Nova Gradiška, Ogulin, Otočac, Pazin, Požega, Sisak, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica i Zagreb) od 11 do 12,30 sati.