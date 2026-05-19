Oglas

preventivna akcija "5 do 12"

U 21 gradu sutra vas može zaustaviti policija: Provjeravaju važnu stvar u automobilima

author
N1 Info
|
19. svi. 2026. 10:01
Prometna policija
Dusko Jaramaz/PIXSELL

Akcija će se provesti u srijedu, 20. svibnja, s ciljem osvješćivanja vozača osobnih automobila, autobusa, teretnih automobila te mopeda, motocikala, lakih četverocikala i četverocikala o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima.

Oglas

Hrvatski Crveni križ u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ravnateljstvom policije - Službom prometne policije, u sklopu obilježavanja Tjedna Crvenog križa organizira preventivnu akciju "5 do 12" koja će se provesti u srijedu, 20. svibnja 2026. godine u 21 gradu (Benkovac, Bjelovar, Čakovec, Đakovo, Knin, Koprivnica, Krapina, Krk, Ludbreg, Makarska, Metković, Nova Gradiška, Ogulin, Otočac, Pazin, Požega, Sisak, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica i Zagreb) od 11 do 12,30 sati.

Cilj akcije je osvješćivanje vozača motornih vozila kategorije M (osobni automobili i autobusi), N (teretni automobili) i L (mopedi, motocikli, laki četverocikli i četverocikli) o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima zbog zaštite i očuvanja zdravlja vozača i ostalih sudionika u prometu.

Na lokacijama nadzora, policijski službenik zaustavljat će vozače motornih vozila zbog provjere posjedovanja i ispravnosti kompleta prve pomoći u vozilima.

Prilikom zaustavljanja motornog vozila, vozači koji neće imati ispravan komplet prve pomoći bit će upozoreni od službenika prometne policije, a predstavnik društva Crvenog križa uručit će mu novi komplet prve pomoći.

Vozačima koji će imati ispravan komplet prve pomoći, predstavnik društva Crvenog križa poklonit će Priručnik za vozače i sve sudionike u prometu: Pružanje prve pomoći u izdanju HCK.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
5 do 12 akcija crvenog križa komplet prve pomoći prometna akcija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ