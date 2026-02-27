Kliknula na link za “ažuriranje” bankovne aplikacije i ostala bez novca s računa

Prema navodima policije, oštećena je 24. veljače na mobilni uređaj zaprimila SMS poruku za koju je vjerovala da ju je poslala njezina banka. Nepoznata osoba dovela ju je u zabludu tražeći da putem poveznice ažurira aplikaciju mobilnog bankarstva i unese PIN, što je ona i učinila. Ubrzo nakon toga s njezina računa isplaćen je novac bez njezina odobrenja.