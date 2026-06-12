KONTROVERZNA ODLUKA
Na ovoj su plaži suncobrani zabranjeni svima od deset do 65 godina
Vlasti koje upravljaju jednom od najpopularnijih plaža na Sardiniji zabranile su suncobrane osobama u dobi od deset do 65 godina, pozivajući se na sigurnosne razloge u slučaju izvanrednih situacija.
Zaštita od sunca i prevencija raka kože prioritet su u većini dijelova svijeta, no oni koji ovog ljeta žele posjetiti plažu Punta Molentis, na južnoj obali talijanskog otoka, teško će pronaći hlad, prenosi CNN.
Prema riječima dužnosnika, samo obitelji s djecom do deset godina te osobe starije od 65 godina moći će ponijeti jedan suncobran. Svima ostalima zabranjeno je postavljanje suncobrana i druge opreme za stvaranje hlada.
Ova mjera, koja je izazvala brojne kritike, jedna je od nekoliko novih pravila koja uvode lokalne vlasti.
Odluka je izazvala podsmijeh
Od 5. lipnja do kraja listopada ulazak na plažu naplaćivat će se deset eura. Osobe s invaliditetom i njihova pratnja oslobođeni su plaćanja.
"Zabranjeno je postavljanje suncobrana, sjenica, šatora ili drugih sustava za stvaranje hlada", stoji u odluci objavljenoj na internetskim stranicama lokalne uprave.
"Jedan veliki suncobran dopušten je isključivo obiteljima s djecom do deset godina starosti te osobama starijima od 65 godina."
Odluka je izazvala podsmijeh među posjetiteljima plaže. Komentari se kreću od sarkastičnih pitanja poput toga moraju li postati roditelji samo kako bi se zaštitili od sunca, do ciničnih opaski.
"Kako divno, prekrasan dan na plaži i 20 sati na hitnoj pomoći zbog opeklina. Mislim da su ovu uredbu već jednom pokušali provesti i da im je tada spržila mozak", jedan je od komentara.
Općina tvrdi da nije imala izbora nego regulirati korištenje suncobrana kako bi se izbjegla situacija kakva se dogodila prošle godine, kada je zbog požara u tom području desetke kupača trebalo evakuirati brodovima.
Dio problema bila je prenapučenost plaže i prevelik broj suncobrana, zbog čega evakuacija kopnenim putem nije bila moguća, tvrde dužnosnici.
"Upravo zbog tog požara i poteškoća koje smo imali pri evakuaciji plaže zbog ogromnog broja postavljenih suncobrana, općina je uvela ovo pravilo", rekao je glasnogovornik općine Villasimius pa dodao:
"Riječ je i o području na kojem nisu dopušteni komercijalni plažni objekti, što znači da ljudi postavljaju suncobrane jedne do drugih. To blokira pristup, stvara različite opasnosti i zaklanja pogled na more, što je također dovelo do donošenja ove odluke."
Pravila na plažama
Talijanska kultura odlaska na plažu nije za one slabijih živaca. Apeninski poluotok poznat je po vrlo organiziranim plažnim kompleksima s usklađenim suncobranima u bojama, poredanima u savršene redove na pijesku.
Cijena jednog dana u takvim plažnim klubovima može se kretati od 100 do 500 eura za ležaljku i suncobran, dok sezonske rezervacije mogu stajati i nekoliko tisuća eura.
Ljudi često iz godine u godinu rezerviraju iste ležaljke u istim redovima, no broj posjetitelja u tim zonama je ograničen, a nije dopušteno postavljati vlastite šatore ni koristiti vlastite stolice.
Sve veća privatizacija talijanskih plaža posljednjih je godina izazvala brojne kontroverze.
Plaže u Ostiji, u blizini Rima, ove su sezone više puta zatvarane nakon što je gradska uprava zaključila da mnogi objekti ili plaćaju preniske naknade ili uopće nemaju pravo iznajmljivati suncobrane i ležaljke na javnim plažama.
Pravila na talijanskim plažama često izazivaju čuđenje.
Posljednjih godina na Sardiniji je postalo protuzakonito odnositi pijesak s plaža, uz kazne koje mogu doseći i 3000 eura.
U mnogim obalnim zajednicama posjetitelji moraju koristiti prostirke od slame umjesto ručnika kako bi se izbjeglo nenamjerno odnošenje pijeska zapletenog u vlakna tkanine.
Kako bi spriječile prenapučenost, brojne talijanske plaže također imaju vremenska ograničenja. Posjetitelji koji dolaze brodom često smiju ostati najviše 90 minuta, dok je za pojedine plaže potrebno unaprijed rezervirati mjesto na pijesku i platiti ga putem interneta.
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