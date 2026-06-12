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Top 10 turističkih atrakcija koje su najviše razočarale posjetitelje
Atrakcije koje se često nalaze na popisima želja putnika ne ispune uvijek očekivanja. Analiza gotovo 100.000 recenzija 200 poznatih turističkih lokacija otkrila je koja mjesta najčešće ostavljaju posjetitelje razočaranima. Najčešći prigovori odnose se na gužve, loš omjer cijene i kvalitete te iskustva koja ne opravdavaju veliku popularnost.
Od svjetski poznatih znamenitosti do velikih zabavnih parkova, neka mjesta obećavaju nezaboravan doživljaj, ali ne uvijek iz razloga kojima se nadaju posjetitelji.
Novo istraživanje, koje je analiziralo gotovo 100.000 recenzija turista, otkrilo je koje atrakcije najčešće izazivaju razočaranje. Već drugu godinu zaredom na vrhu liste našla se jedna popularna britanska destinacija, piše Euronews.
Posjetitelji se najčešće žale na prevelike gužve, previsoke cijene i iskustva koja ne opravdavaju medijsku pompu. No koje su atrakcije podbacile, a koje su postale žrtve vlastite popularnosti?
Istraživanje je provela tvrtka Radical Storage, međunarodna mreža za pohranu prtljage, a prema njihovim rezultatima najrazočaravajuća turistička atrakcija na svijetu je zabavni park Alton Towers u Engleskoj. Slijede Georgia Aquarium i Horseshoe Casino u SAD-u.
Kako je sastavljena ljestvica?
Istraživači su krenuli od popisa 5.832 turističke atrakcije u 50 najposjećenijih zemalja svijeta, koristeći podatke iz izvješća EuroMonitor Top 100 City Destinations i Mastercard Global Cities Index.
S popisa su uklonjene atrakcije s manje od 2.000 recenzija, kao i one u Rusiji, Ukrajini i Izraelu zbog aktualnih sukoba.
Nakon filtriranja analizirano je ukupno 99.547 recenzija posjetitelja.
Tim je koristio 90 ključnih riječi kako bi utvrdio koji se izrazi najčešće koriste u negativnim komentarima. Iz analize su isključeni primjeri poput „nije razočaravajuće“, a fokus je stavljen na izraze kao što su „dosadno“, „nedostupno“, „precijenjeno“ i slično.
Prosječan udio negativnih recenzija među analiziranim atrakcijama iznosio je 5,2 posto, no pojedine destinacije imale su znatno lošije rezultate.
Istraživanje je također pokazalo da su Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanada zemlje s najvećim udjelom razočaravajućih turističkih atrakcija (7,9 posto), ispred SAD-a (7,5 posto).
Među gradovima najviše negativnih dojmova izazivaju Seattle (8,9 posto), Budimpešta (6,3 posto), London i Bangkok (po 6 posto).
Alton Towers, Ujedinjeno Kraljevstvo
Zabavni park Alton Towers u engleskoj grofoviji Staffordshire drugu je godinu zaredom proglašen najrazočaravajućom turističkom atrakcijom na svijetu.
Čak 38,2 posto recenzija sadrži negativna iskustva, a najčešći prigovori odnose se na velike gužve i loš omjer cijene i kvalitete.
Park je imao najveći udio komentara koji su se žalili na preskupe ulaznice i dodatne troškove – čak 15 posto recenzija, dok je prosjek istraživanja iznosio samo 1,3 posto.
Posjetitelje posebno razočaravaju korisnička podrška, nejasne informacije o ulaznicama te dodatna naplata hrane, pića i pojedinih sadržaja unutar parka.
Ipak, situacija se djelomično popravila. Prošle godine čak 49,4 posto recenzija bilo je negativno, dok je ove godine taj udio pao na 38,2 posto.
Georgia Aquarium, Atlanta, SAD
Georgia Aquarium u Atlanti dom je desecima tisuća morskih životinja, no usprkos tome zauzeo je drugo mjesto na listi.
Negativna iskustva navelo je 19,6 posto posjetitelja. Oko 10 posto recenzija spominje velike gužve ili probleme s pristupom, dok 6,2 posto smatra da posjet nije vrijedan uloženog novca.
Horseshoe Casino, Louisiana, SAD
Treće mjesto zauzeo je Horseshoe Casino u američkoj saveznoj državi Louisiani.
Iako nudi brojne stolne igre, automate, poker i raznovrsnu gastronomsku ponudu, 18,6 posto posjetitelja ostavilo je negativne recenzije.
U čak 16,6 posto komentara pojavljuju se izrazi poput „dosadno“, „zastarjelo“, „precijenjeno“ ili „potrebna obnova“.
Termalno kupalište Széchenyi, Budimpešta, Mađarska
Poznate budimpeštanske toplice Széchenyi, najveće ljekovito kupalište u Europi, nalaze se na četvrtom mjestu.
Negativno iskustvo prijavilo je 16,6 posto posjetitelja, a najveći problemi bili su gužve i otežan pristup sadržajima.
Takve primjedbe pojavljuju se u 7,2 posto recenzija, znatno iznad prosjeka istraživanja od 2,1 posto.
Ripley's Aquarium of Canada, Toronto, Kanada
Na petom mjestu nalazi se najveći zatvoreni akvarij u Kanadi, smješten uz poznati toranj CN Tower u Torontu.
Iako u njemu živi više od 20.000 vodenih životinja, 16 posto posjetitelja ostavilo je negativne recenzije.
Gužve je spomenulo 9,6 posto recenzenata, što ga svrstava među najlošije ocijenjene atrakcije po tom kriteriju, dok 5 posto smatra da cijena ulaznice nije opravdana.
Top 10 turističkih atrakcija koje najviše razočaravaju
- Alton Towers, Staffordshire (Ujedinjeno Kraljevstvo) – 38,2 % negativnih recenzija
- Georgia Aquarium, Atlanta (SAD) – 19,6 %
- Horseshoe Casino, Louisiana (SAD) – 18,6 %
- Terme i bazeni Széchenyi, Budimpešta (Mađarska) – 16,6 %
- Ripley's Aquarium of Canada, Toronto (Kanada) – 16 %
- Universal Islands of Adventure, Orlando (SAD) – 15,6 %
- Siam Park, Tenerife (Španjolska) – 13,4 %
- Space Needle, Seattle (SAD) – 12,6 %
- Graceland, Memphis (SAD) – 12,6 %
- Svetište Fushimi Inari-taisha, Kyoto (Japan) – 12 %
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