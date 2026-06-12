Zoran Milanović oduzet će odlikovanja Branimiru Glavašu

“Da me Glavaš nije to tražio, ne bih se ja u to petljao, ali došao mi je njegov, pravno utemeljen, zahtjev za vraćanje odlikovanja. Ako on ponovno bude osuđen, ja opet neću imati izbora, morat ću nastaviti ono što je započeo Josipović. Mislim da je Glavašu to potpuno jasno”, objasnio je Milanović prije četiri godine zašto je na takav način reagirao u situaciji kada Glavaš nije bio osuđen, budući da je 2015. Ustavni sud ukinuo presudu zbog koje mu je Josipović oduzeo odlikovanja.