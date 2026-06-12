Njih sedam
Zoran Milanović oduzet će odlikovanja Branimiru Glavašu
Predsjednik Zoran Milanović oduzet će Branimiru Glavašu sedam ratnih odlikovanja što mu ih je svojedobno dodijelio predsjednik Franjo Tuđman. Riječ je o Redu kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, Redu kneza Domagoja s ogrlicom, Redu bana Jelačića, Redu Ante Starčevića, Redu hrvatskog trolista, Spomenici domovinskog rata i Spomenici domovinske zahvalnosti, doznaje Novi list.
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U Uredu predsjednika ne odgovaraju izravno na pitanje što će Milanović učiniti nakon što je sedmogodišnja zatvorska kazna Glavašu za ratni zločin postala pravomoćna, ali ukazuju na predsjednikovu izjavu iz svibnja 2021., kada mu je on ta odlikovanja vratio odnosno ukinuo odluku predsjednika Ive Josipovića o njihovom oduzimanju. A, ta izjava sada Milanovića obvezuje da postupi jednako kao Josipović 2010., kada je Glavaš prvi put pravomoćno osuđen za kaznena djela počinjena 1991. u obrani Osijeka, piše novinar Novog lista, Dražen Ciglenečki.
“Da me Glavaš nije to tražio, ne bih se ja u to petljao, ali došao mi je njegov, pravno utemeljen, zahtjev za vraćanje odlikovanja. Ako on ponovno bude osuđen, ja opet neću imati izbora, morat ću nastaviti ono što je započeo Josipović. Mislim da je Glavašu to potpuno jasno”, objasnio je Milanović prije četiri godine zašto je na takav način reagirao u situaciji kada Glavaš nije bio osuđen, budući da je 2015. Ustavni sud ukinuo presudu zbog koje mu je Josipović oduzeo odlikovanja.
Milanović će, kako doznaju, biti dosljedan svojem obećanju u trenutku kada je Glavašu ta odlikovanja vratio. Sam Glavaš misli da za to nema nikakve potrebe.
"Ja, naravno, ne znam što će predsjednik Republike učiniti, ne komuniciram s njim. Ali, meni je ta odličja, za sudjelovanje u obrani Hrvatske, dodijelio predsjednik Franjo Tuđman, koji je bio za to ovlašten. On je znao zbog čega mi ih je dao. Kada jedan predsjednik nekoga odlikuje, mislim da nema razloga da drugi predsjednik to osporava" kazao je Glavaš.
S istom argumentacijom, da mu je Tuđman dao sedam odličja, negirao je i 2010. Josipovićevo pravo da mu ih oduzme.
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