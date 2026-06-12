HANI MAHMOUD ABUISHAIBA
"Palestinci u Gazi nisu mrtvi, ali nisu ni živi. Oni su u svojevrsnom Čistilištu i radije bi umrli nego proživljavali ove strahote"
Reporter Al Jezeere iz Gaze Hani Mahmoud Abuishaiba, u N1 Studiju kod naše Hanan Nanić, svjedočio je o strahotama života Palestinaca u Gazi tijekom "primirja" u kojem je ubijeno više od 900 Palestinaca. Izrael je u Gazi ubio i 230 novinara i ta ubojstva pretvorio u ratni alat
"Ubijanje novinara je pokušaj da se uguše glasovi na terenu. Premijer Benjamin Netanyahu i njegova desna vlada je da ne žele vidjeti istinu o tome da se, od prvoga dana, čine zločini u pojasu Gaze. Radi se o ubijanju, uništavanju svih vidova života, od bolnica, škola..., a jako malo ljudi dokumentira te strahote u pojasu Gaze. To je jedan od alata kojima se svijet pokušava uvjeriti da je to pravičan rat i da se Izrael ima pravo braniti, a zapravo ignoriraju brutalnu vojnu okupaciju i konstantno bombardiranje Palestinaca", naglasio je palestinski novinar Abuishaiba.
Dodao je kako je rat samo vrhunac šesnaestogodišnje godišnje medijske blokade i da su izraelska vojska, propaganda i premijer zapravo oslikali sliku da je sve bilo u redu do 7. listopada, dok se ignorirao širi kontekst. Život u Gazi i prije 7. listopada 2025. bio je strašan - da biste izašli iz Pojasa Gaze trebalo je do tri mjeseca samo kako biste prešli smo 300 metara prijelaza, a to ne uključuje visoke i gotovo nedostižne naknade za putovanje i ostale strahote.
"Svi koji su se drznuli izvještavati istinu, postali su izraelska meta"
"Život je zbilja bio težak, a izvještavanje o tome gotovo zabranjeno. Nije se dozvoljavao drukčiji narativ, Izraelci su smatrali da imaju pravo ubijati civilnu populaciju u Pojasu Gaze. Novinari su pomoću mobitela razbijali taj narativ, a društvene mreže su ponudile alternativu, odnosno priliku ljudima da donesu vlastiti sud, bez obzira na ono što se pojavljivalo u mainstream medijima. Cijela ta medijska mašinerija je dugo održavala narativ Izraela i oslikavali Palestinu kao počinitelja strašnih zlodjela. Palestince su prikazivali kao divljake, a ne civilizirane ljude, a to su promijenile društvene mreže i dale glas većem broju ljudi", istaknuo je dopisnik Al Jazeere iz Gaze.
No, svi koji su se drznuli izvještavati istinu, postali su izraelska meta, pa je tako likvidiran i šef ureda Al Jazeere koji se nije htio pokoriti naredbi o evakuaciji svih stanovnika iz grada Gaze.
"Šef ureda Al Jazeere bio je žrtva ciljanog napada na njega i obitelj, ubijen mu je i sin. Razina razaranja oko ureda Al Jazeere bila je ogromna, ali to njega i ekipu nije potaknulo da ode. Onda je vojska ciljala njihove obitelji. Ako ne možete utjecati na novinare, ciljate mu obitelj, kako biste ga uklonili iz područja izvještavanja. Na djelu je supresija glasa Palestinca, novinara i informacija koji dolaze iz Gaze. Mnogi su novinari izgubili brojne članove obitelji samo zato što izvještavaju ili su dokumentirali poprišta bombardiranja, izgubili su roditelje, žene, djecu ili su poginuli s njima", upozorio je Abuishaiba.
Izraelci na Palestince šalju dronove pune metala i čavala
Govoreći i sadašnjem stanju na terenu, Abuishaiba je kazao kako većina Palestinaca nema osjećaj da traje primirje. Istina je da se intenzitet bombardiranja smanjio u usporedbi s vrhuncem rata, ali ratna razaranja i dalje traju.
"Sad je intenzitet napada malo manji, ali i dalje 10-15 ljudi pogiba zbog napada dronova. Ljudi ih nazivaju predatorima, možete čuti taj mehanički zvuk koji povezujete sa strašnim napadima. Dronovi nose čavle i dijelove metala, vrlo brzo lete i u krugu od 300 metara mogu nanijeti vrlo teške ozljede i krvaranje. Bolnice nisu dobro opremljene i nemaju dovoljno vozila, a ceste su uništene i treba puno vremena da pomoć stigne, a tada bude prekasno jer mnogi iskrvare dok dođu do bolnice", otkrio je jezovite prizore reporter Al Jazeere.
Primirje je lakrdija, ljudi žive u strahu i panici
Napomenuo je i da nije ispunjena ni prva faza primirja, da kamioni s humanitarnom i medicinskom pomoći ne mogu stići na odredišta, a samo 35 posto pacijenata je uspjelo otputovati radi medicinske evakuacije.
"Izraelska vojska je zatvorila granične prijalaze pa je Palestincima vrlo teško. Ljudi na ulici će vam reći da je ovo primirje lakrdija, da žive u strahu i panici. Brojni gradovi sravnjeni su sa zemljom. Izloženi smo masovnom uništenju, s golemim brojem žrtava, dokle vam pogled seže uništene su cijele četvrti i gradovi, potpuno su izbrisani s lica zemlje. Građani Rafe koja je imala 250 tisuća stanovnika, svi su postali beskućnici i život je nestao, sve je sravnjeno sa zemljom, uključujući infrastrukturu", naglasio je reporter iz Pojasa Gaze.
"Ljudi žive u sustavu za održavanje života. Nisu mrtvi, ali nisu ni živi. Oni su u svojevrsnom Čistilištu i radije bi umrli nego proživljavali ove strahote", naglasio je Abuishaiba.
"Počinitelji seksualnih zločina oslobođeni su i slave ih vladini I vojni dužnosnici"
Na pitanje Hanan Nanić kako komentira da se mučenja i silovanja Palestinaca koriste kao ratna sredstva i da počinitelji na kraju prođu nekažnjeno, reporter Al Jazeere je icijeli izraelski pravosudni sustav služi Izraelcima i ne poštuje Palestince.
"Postoje dva seta zakona i preferencija za jednu skupinu ljudi u odnosu na druge. Počinitelji seksualnih zločina nad zatvorenicima oslobođeni su i slave ih vladini I vojni dužnosnici. Jedan je ministar čak aplaudirao tim vojnicima. To vam govori o kakvoj je vladi i ideologiji riječ. Žele uništiti Palestince. Izraelski vojnici su opsjednuti Palestinkama i njihovim donjim rubljem, nikad to nisam vidio u nekom vojnom sustavu da se tako hvale zločinima i dokazuju da su to učinili. Sve to narušava imidž IDF-a koji se ponosi visokim moralom, a i u Libanonu sad primjenjuju isti obrazac", rekao je Abuishaiba.
"Palestinci neće otići sa svoje zemlje, unatoč svemu"
Dodao je i kako su Palestinci, kao starosjedioci, raširenih ruku primali židovske doseljenike koji su bježali od strahota Drugog svjetskog rata.
"Palestinci nemaju drugog izbora nekog ostati na svojoj zemlji, ne uzmiču unatoč brojnim raseljavanjima. Ljudi odbijaju napustiti svoje domove i radije ostaju pod masivnim bombardiranjima. Mislim da neće otići sa svoje zemlje na kojoj su izgradili živote. Spremni su braniti svoju zemlju unatoč strašnim, okrutnim uvjetima koje nameće izraelska vlada", istaknuo je.
Cijela generacija ne zna kako izgleda svijet izvan Gaze
Na koncu je upozorio da cijeli jedan naraštaj Palestinaca nije vidio vanjski zid niti su imali priliku putovati, zarobljeni su u Gazi i nemaju pojma kako svijet izgleda izvan toga.
"A očekuje se da odrastu i prihvate sve što im se događa – to je apsudrna ideja jer puno nasiljha neće promijeniti njihovo razmišljanje. Ljudi i dalje vjeruju u pobjedu mira, ali dok taj dan ne osvane morat će trpjeti teret rasističkih politika i strahota koje doživljavaju svaki dan svoga života", zaključio je reporter Al Jazeere iz Gaze, koji unatoč svemu i životnoj opasnosti kojoj je i sam svakodnevno izložen, ostaje u Palestini.
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