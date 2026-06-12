"Palestinci u Gazi nisu mrtvi, ali nisu ni živi. Oni su u svojevrsnom Čistilištu i radije bi umrli nego proživljavali ove strahote"

"Šef ureda Al Jazeere bio je žrtva ciljanog napada na njega i obitelj, ubijen mu je i sin. Razina razaranja oko ureda Al Jazeere bila je ogromna, ali to njega i ekipu nije potaknulo da ode. Onda je vojska ciljala njihove obitelji. Ako ne možete utjecati na novinare, ciljate mu obitelj, kako biste ga uklonili iz područja izvještavanja. Na djelu je supresija glasa Palestinca, novinara i informacija koji dolaze iz Gaze. Mnogi su novinari izgubili brojne članove obitelji samo zato što izvještavaju ili su dokumentirali poprišta bombardiranja, izgubili su roditelje, žene, djecu ili su poginuli s njima", upozorio je Abuishaiba.