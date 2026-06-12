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NEUGODNO IZNENAĐENJE

S plaže ravno u bolnicu? U KBC-u Split vraćaju neprimjereno odjevene pacijente

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N1 Info
|
12. lip. 2026. 21:04
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KBC Split
N1

Posljednjih dana dio građana koji dolaze u KBC Split neugodno se iznenadio na ulazu u bolnicu. Razlog su pravila odijevanja koja se primjenjuju u svim bolničkim zgradama, a zbog kojih zaštitari pojedine pacijente vraćaju kako bi se prikladnije odjenuli.

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Iz bolnice ističu da se sve češće susreću s dolascima u izrazito kratkoj odjeći, majicama koje otkrivaju ramena i trbuh, pa čak i u kupaćim kostimima, što smatraju neprimjerenim za zdravstvenu ustanovu.

Mnogi građani priznaju da nisu bili upoznati s pravilima. Neki smatraju da bi određeni "dress code" trebao postojati u javnim ustanovama, dok su drugi za zabranu saznali tek po dolasku u bolnicu, javlja Bruna Papić za Dnevnik.hr.

Pravila ne vrijede za hitne slučajeve

Glasnogovornica KBC-a Split Kristina Bitanga poručila je kako se od posjetitelja očekuje pristojna odjeća te da se osobe koje dolaze neprikladno odjevene zamole da se presvuku prije ulaska.

Naglasila je da se pravila ne primjenjuju na hitne slučajeve.

Neugodan zadatak provođenja pravila uglavnom je na zaštitarima, koji na ulazima upozoravaju građane na obvezu primjerenog odijevanja prije ulaska u bolničke prostore.

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