Turudić o kritikama DORH-u zbog postupanja prema Šimuniću: "Galamdžijama smetaju druge stvari"

"Stupanjem na dužnost gradonačelnika, nakon provedenih izvanrednih izbora, opet su se stekli uvjeti da bi se protiv gospodina Grgića odredio istražni zatvor. Mi smo to predložili nadležnom sudu i danas je trebala biti sjednica na Županijskom sudu u Osijeku u 12 sati. U međuvremenu smo obaviješteni od branitelja gospodina Grgića da je dao ostavku pa više ne postoje uvjeti da bi se odredio istražni zatvor i mi smo povukli naše rješenje", kazao je.