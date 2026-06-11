Naručili ste nešto s Temua? Ako paket stigne nakon 1. srpnja, mogli biste platiti više

Ove godine u svibnju, kad je izašla finalna odluka o ovim mjerama, smo mi proveli istraživanje da vidimo kakva su očekivanja potrošača za period nakon 1. srpnja. I pitali smo ih da li planiraju nastaviti kupovinu u istoj mjeri kao što su kupovali do sada. I 52 % potrošača je izjavilo da planira potpuno prestati kupovati, što je izuzetno velik postotak. Njih 17 % će značajno smanjiti. I tek 12,5 % je izjavilo da planira ostaviti kupovinu takvu kakva je. Ono što možemo očekivati da će se događati, da će se proizvodi nižih vrijednosti, kojih je do sada bilo dosta, smanjiti. A na to vam ukazuje i broj paketa koji ulazi u Europsku uniju i koji se od 2022. svake godine poduplava.”