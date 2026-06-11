promjena EU pravila
Naručili ste nešto s Temua? Ako paket stigne nakon 1. srpnja, mogli biste platiti više
Kupujete li ovih dana preko Temua ili Sheina, pripazite, mogli biste platiti visoku carinu ako vam roba stiže iza 1. srpnja. Naime, tada stupaju na snagu nova pravila ukida se oslobođenje od carina za pakete vrijednosti ispod 150 eura koji u Europsku uniju ulaze putem e-trgovine iz trećih zemalja. Za kupce to znači da kupovina putem popularnih platformi poput Temua i Sheina više neće biti toliko jeftina.
Gostujući u N1 studiju u živo, Maja Bogović, direktorica sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore, objasnila je da za sve pošiljke na koje su do sada bile oslobođene carinskih nameta, to prestaje vrijediti s 1. srpnjem ove godine.
Od 1. srpnja ukida se povlastica za pakete do 150 eura. Koliko će kupci plaćati?
“Za krajnjeg potrošača znači da će proizvodi koje je do sada kupovao sa stranica iz trećih zemalja, s time da moramo voditi računa da kod nas je 91 % tih paketa dolazio upravo iz Kine, više neće biti oslobođeni carine, nego će se po vrsti proizvoda obračunavati jedinstvena carinska stopa od 3 eura po vrsti. Ako imamo više proizvoda u košarici koji nam dolaze, platit ćemo po svakoj vrsti proizvoda 3 eura. Ako imamo više proizvoda iste vrste, platit ćemo 3 eura za više proizvoda. Ali, primjerice, ako naručimo majicu i hlače, plaćamo 6 eura. Ako naručimo dvije iste majice, plaćamo 3 eura” pojasnila je Bogović.
“Hrvatska gospodarska komora provodi svoja godišnja istraživanja o navikama potrošača. I nama udio internet trgovine u Hrvatskoj iznosi ove godine 79 %, s rastom od 4 % u odnosu na prošlu godinu, a prošle godine je rastao 4 % u odnosu na godinu prije. I mi tu imamo, znači, stabilan rast. I što se tiče kupovine iz trećih zemalja, također imamo velik udio potrošača koji redovno kupuju sa stranica iz trećih zemalja.
Finalna odluka
Ove godine u svibnju, kad je izašla finalna odluka o ovim mjerama, smo mi proveli istraživanje da vidimo kakva su očekivanja potrošača za period nakon 1. srpnja. I pitali smo ih da li planiraju nastaviti kupovinu u istoj mjeri kao što su kupovali do sada. I 52 % potrošača je izjavilo da planira potpuno prestati kupovati, što je izuzetno velik postotak. Njih 17 % će značajno smanjiti. I tek 12,5 % je izjavilo da planira ostaviti kupovinu takvu kakva je. Ono što možemo očekivati da će se događati, da će se proizvodi nižih vrijednosti, kojih je do sada bilo dosta, smanjiti. A na to vam ukazuje i broj paketa koji ulazi u Europsku uniju i koji se od 2022. svake godine poduplava.”
Ta velika masa paketa i općenito rast te trgovine je doveo, do toga da se mora na neki način ovladati tim procesom, jer ta količina ima i svoje ekološke, sigurnosne i ekonomske implikacije.
“Što se tiče sigurnosnih elemenata, potrošači koji kupuju direktno robu sa stranica iz trećih zemalja moraju biti svjesni da moraju provjeriti sigurnosne certifikate je li ta roba sukladna za tržište Europske unije. Mi smo pitali potrošače koliko često to provjeravaju i njih 42 % je izjavilo da ne provjerava jer smatra da nije potrebno provjeravati takve proizvode.
Tek 1/4 provjerava da li postoji CE oznaka na samom proizvodu. A to smo ih pitali zato što istraživanja koja su provedena u drugim članicama Europske unije ukazuju na rizičnost takvih proizvoda. Konkretno, na igračkama. U Francuskoj je rađeno istraživanje uzorka igračaka kupljenih sa stranica iz trećih zemalja i više od 90 % od tih proizvoda je bilo nesukladno. Ali i više od 80 % je bilo opasno za djecu.” dodala je Bogović.
Kada se radi redovni uvoz na skladišta unutar Europske unije, ta kontrola se događa prilikom samog carinjenja. Na ovaj način ćemo imati ipak na neki način sigurnije tržište. Mi smo pitali potrošače što najčešće kupuju sa stranica iz trećih zemalja. Na prvom mjestu je tu sportska oprema, odjeća, obuća, a na četvrtom mjestu su nam dodaci prehrani i slijede igračke. Ako kupujemo direktno, moramo stvarno provjeravati što je to što kupujemo, pogotovo kad se radi o dodacima prehrani koje konzumiramo, isto kao i svaki drugi prehrambeni proizvod.
Mnogi ovih dana pitaju: od 1. srpnja se plaća ta carina, ali što je s onim proizvodima koji su možda danas ili jučer naručili, ali možda neće stići?
“Sve što dolazi iza 1. srpnja potpada pod novi model obračuna carina.” Sve ono što smo naručili i dođe prije 1. srpnja ne obračunava se.
Novi zakon donosi i gumb za jednostavan raskid ugovora
Izmjenama Zakona o zaštiti potrošača dobili smo isto tako neka nova pravila vezano upravo za online trgovinu. Bogović pojašnjava kako je novi Zakon o zaštiti potrošača uveo gumb za jednostrani raskid ugovora.
“Ideja je reciprociteta i jednostavnosti. Jednostavnost s kojom kupujemo neki proizvod, odnosno zaključujemo ugovor, tako mora biti jednostavno i taj ugovor raskinuti. I prema novom zakonu trgovci prodavatelji su dužni na svojim stranicama omogućiti jasnu vidljivost i proceduru tog jednostavnog raskida ugovora, ako se neki kupac predomisli, da može na jednostavan način, kao što je kupio, i taj ugovor i raskinuti. Stvar je jednostavnosti i pozicije tog gumba za raskid, da se nalazi na prvoj stranici, tako da ga se ne mora tražiti.”
Temu i dalje najpopularnija platforma među Hrvatima
Bogović ističe da je istraživanje HGK pokazalo da Hrvati najviše kupuju s Temua. “Ove godine nam je Shein došao na drugo mjesto, a About you s drugog mjesta, pao na treće mjesto. Tako da otprilike, evo, to su trenutačno 3 platforme koje su najzastupljenije kod naših potrošača.”
Moguće je da će biti I više skladišta unutar Europske unije. “Taj dio ne potpada pod ovo carinjenje, ali u principu skladišta već postoje unutar Europske unije. Sad samo je pitanje koliko će se ta količina koja se dosad distribuirala direktno iz Kine preseliti na neko skladište unutar Europske unije ili će se ono širiti, ovisno o interesu i, na kraju krajeva, promjeni navika potrošača.”
Carinska stopa od 3 eura je prijelazno rješenje do carinske reforme koja bi trebala stupiti na snagu 2028. godine.
“Još uvijek se ne zna što nas tada čeka, ono o čemu se raspravlja je uvođenje naknade za manipulaciju robom. To je dodatna jedna naknada o kojoj se raspravlja baš zbog tih velikih količina i otpada i svega i nepreuzete robe i troškova manipulacije s njome. Još uvijek ne znamo u kojem obliku i kako će ona izgledati” zaključuje Bogović.
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