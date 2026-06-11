Rijeke koje su oblikovale ljudsku civilizaciju, među njima i jedna koja presijeca Balkan

Priča o ljudskoj civilizaciji velikim je dijelom priča o rijekama. Tigris i Eufrat odredili su položaj prvih gradova svijeta u Mezopotamiji. Nil je omogućio nastanak Egipta – ne samo kao mjesta za život, nego i kao carstva sposobnog za monumentalne pothvate. Ind je iznjedrio jednu od najsloženijih urbanih kultura antike, sa sustavima odvodnje i urbanističkim planiranjem kakvi se u Europi neće ponovno pojaviti tisućama godina. Žuta rijeka oblikovala je najranije kineske dinastije, a njezine poplave oblikovale su kinesku upravu – zahtijevajući kolektivni rad, centraliziranu vlast i inženjersku domišljatost golemih razmjera.