Internet drevnog svijeta
Rijeke koje su oblikovale ljudsku civilizaciju, među njima i jedna koja presijeca Balkan
Ove rijeke nisu samo nosile vodu – nosile su carstva, trgovačke putove, revolucije i uspon gradova.
Voda ne čeka. Probija stijene, nosi mulj, potapa doline i taloži sediment koji postaje plodno tlo. Mnogo prije nego što su ljudi razumjeli hidrologiju, shvatili su nešto neposrednije: život se okuplja oko rijeka. Najranija stalna naselja nisu građena na uzvisinama radi sigurnosti niti u šumama radi zaklona. Nastajala su na obalama rijeka.
Priča o ljudskoj civilizaciji velikim je dijelom priča o rijekama. Tigris i Eufrat odredili su položaj prvih gradova svijeta u Mezopotamiji. Nil je omogućio nastanak Egipta – ne samo kao mjesta za život, nego i kao carstva sposobnog za monumentalne pothvate. Ind je iznjedrio jednu od najsloženijih urbanih kultura antike, sa sustavima odvodnje i urbanističkim planiranjem kakvi se u Europi neće ponovno pojaviti tisućama godina. Žuta rijeka oblikovala je najranije kineske dinastije, a njezine poplave oblikovale su kinesku upravu – zahtijevajući kolektivni rad, centraliziranu vlast i inženjersku domišljatost golemih razmjera.
Rijeke su učinile mnogo više od održavanja poljoprivrede. Bile su internet drevnog svijeta: najbrži, najjeftiniji i najpouzdaniji način za prijevoz robe, ljudi i ideja na velike udaljenosti.
Rijeke su također oblikovale katastrofe. Poplave su uništavale gradove, mijenjale granice i izazivale migracije koje su promijenile genetski i kulturni sastav čitavih regija.
Ove rijeke nisu samo geografska obilježja. One su akteri ljudske povijesti – sile koje su određivale tko može jesti, tko može trgovati, tko može graditi vojske i tko može preživjeti.
Nil
Nijedna rijeka nije nadahnula trajnije ljudske ambicije od Nila. Proteže se približno 6.650 kilometara od izvora u istočnoafričkim visoravnima do delte na obali Sredozemnog mora te se prema većini uobičajenih mjerenja smatra najdužom rijekom na svijetu. No njezina povijesna važnost nikada nije bila u duljini. Bila je u poplavama.
Svake godine, predvidljivo i redovito, Nil je između lipnja i rujna izlijevao svoje vode iz korita. Kada bi se voda povukla, za sobom bi ostavila debeli sloj crnog mulja – iznimno plodno tlo usred jedne od najnegostoljubivijih pustinja na svijetu. Egipćani su taj pojas zemlje nazivali „Kemet“, odnosno crna zemlja, i na njemu su uzgajali žitarice, lan i papirus.
Tigris i Eufrat
Ove dvije rijeke dale su svijetu prve gradove. Izvirući u planinama istočne Turske, Tigris i Eufrat teku prema jugoistoku kroz današnji Irak i ulijevaju se u Perzijski zaljev – put dug približno 1.900 kilometara za Eufrat i 1.850 kilometara za Tigris. Između njih prostire se ravna aluvijalna ravnica koju su stari Grci nazivali Mezopotamija, odnosno „zemlja između rijeka“.
Oko 3500. godine prije Krista Sumerani su na tom području izgradili prvu urbanu civilizaciju na svijetu. Gradovi koje su osnovali – Uruk, Ur, Eridu i Nippur – nisu bili sela koja su se postupno proširila. Bili su planski izgrađena središta uprave, trgovine i religijskog života.
Rijeke su omogućile takav razvoj. Za razliku od Nila, poplave Tigrisa i Eufrata bile su nepredvidljive – ponekad razorne, a ponekad nedovoljne. Sumerani su na taj izazov odgovorili inženjerskim rješenjima. Izgradili su kanale za preusmjeravanje vode, nasipe za zaštitu od poplava i sustave navodnjavanja koji su omogućili obrađivanje zemljišta do kojeg rijeke prirodno nisu dopirale.
Upravljanje takvom infrastrukturom zahtijevalo je koordinirani rad velikog broja ljudi, što je pak dovelo do razvoja administrativnih sustava, vođenja evidencije i društvene hijerarhije.
Ind
Rijeka Ind teče približno 3.180 kilometara od Tibetanske visoravni kroz današnji Pakistan do Arapskog mora. Većim dijelom svojeg toka riječ je o rijeci velikog protoka i snažne struje, koju napajaju otapanje ledenjaka i monsunske kiše. Uz njezine obale, počevši oko 3300. godine prije Krista, razvila se jedna od najsloženijih urbanih civilizacija drevnog svijeta – a zatim je oko 1900. godine prije Krista gotovo potpuno nestala.
Civilizacija doline Inda, poznata i kao harapska civilizacija prema svojem najpoznatijem gradu Harappi, prostirala se na području većem od drevnog Egipta i Mezopotamije zajedno. Njezina dva najveća grada – Mohenjo-daro i Harappa – na vrhuncu razvoja mogla su imati više od 40.000 stanovnika. Izgrađeni su prema mrežnom urbanističkom planu, s ravnim ulicama, standardiziranim dimenzijama opeke i razinom urbane infrastrukture koja u Europi nije imala premca sve do rimskog razdoblja.
Žuta rijeka (Huang He)
Žuta rijeka, na kineskom poznata kao Huang He, duga je približno 5.464 kilometra i nosi više sedimenta nego bilo koja druga rijeka na Zemlji. Taj sediment – fino žuto lesno tlo doneseno iz pustinja središnje Azije – daje rijeci njezino ime i karakter. Ujedno je čini iznimno nepredvidivom. Tijekom posljednja tri tisućljeća Žuta rijeka promijenila je svoj donji tok više od dvadeset puta, a njezine katastrofalne poplave odnijele su više života nego bilo koji drugi prirodni katastrofalni događaj u povijesti.
Amazona
Amazona nosi više vode nego bilo koja druga rijeka na Zemlji – približno 20 posto sve slatke vode koja se ulijeva u svjetske oceane dolazi upravo iz Amazone. Na svojem najširem dijelu rijeka je toliko široka da se suprotna obala ne može vidjeti. Njezin sliv obuhvaća oko sedam milijuna četvornih kilometara kroz devet država, ponajprije Brazil, i sadrži najveću tropsku prašumu na svijetu.
Kongo
Rijeka Kongo najdublja je rijeka na svijetu i druga po količini protoka, odmah nakon Amazone. Teče približno 4.700 kilometara kroz središnju Afriku, odvodeći vode iz sliva veličine približno usporedive sa zapadnom Europom. Njezina je struja toliko snažna, a korito toliko duboko da na pojedinim mjestima doseže više od 220 metara dubine – vrijednost kojoj se nijedna druga rijeka na svijetu ne približava.
Rajna
Rajna teče približno 1.230 kilometara od Švicarskih Alpa do Sjevernog mora, prolazeći kroz Švicarsku, Lihtenštajn, Austriju, Njemačku, Francusku i Nizozemsku. Prema svjetskim mjerilima nije osobito duga rijeka, no malo je rijeka u povijesti bilo prometnije, politički spornije ili važnije za industrijski razvoj neke velike svjetske regije.
Tijekom srednjeg vijeka Rajna je postala jedna od najvažnijih trgovačkih ruta u Europi.
Dunav
Dunav je druga najduža rijeka u Europi. Teče približno 2.860 kilometara od Schwarzwalda u Njemačkoj, presijecajući Balkan sve do Crnog mora, prolazeći kroz ili uz deset država – više nego bilo koja druga rijeka na svijetu. Taj geografski doseg učinio ga je jednim od najvažnijih povijesnih koridora migracija, trgovine i carstava, ali i granicom koju su različite sile nastojale koristiti, kontrolirati ili prijeći.
Za Rimsko Carstvo Dunav je bio istočni pandan Rajni – glavna obrambena granica Carstva u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Legije su bile raspoređene duž njegovih obala od Bavarske do Rumunjske, a rijeka je tijekom većeg dijela rimske povijesti označavala rub poznatog rimskog svijeta. Dakija, područje sjeverno od donjeg toka Dunava na prostoru današnje Rumunjske, bila je jedna od rijetkih zemalja s druge strane rijeke koju je Rim uspio osvojiti i zadržati pod svojom vlašću. Car Trajan dvaput je prešao Dunav, 101. i 105. godine, izgradivši pritom prvi kameni most preko rijeke.
Dunav je bio i važan migracijski koridor. Velike seobe naroda tijekom kasne antike i ranog srednjeg vijeka – Huni, Goti, Avari, Slaveni, Bugari i Mađari – koristile su dunavsku dolinu kao svojevrsnu autocestu prema Europi. Mađari, koji su krajem 9. stoljeća stigli u Karpatsku kotlinu, naselili su se uz Dunav i njegove pritoke te osnovali državu iz koje će nastati današnja Mađarska. Rijeka je prolazila kroz srce njihova kraljevstva i oblikovala njegovu geografiju, granice i obranu tijekom sljedećeg tisućljeća.
Ganges
Ganges teče približno 2.525 kilometara od ledenjaka Gangotri u indijskim Himalajama do Bengalskog zaljeva, prolazeći kroz neka od najgušće naseljenih područja na Zemlji. U njegovu slivu živi više od 400 milijuna ljudi. Njegovo religijsko značenje oblikovalo je povijest Indijskog potkontinenta jednako duboko kao i njegova poljoprivredna i gospodarska važnost.
Niger
Rijeka Niger prati jednu od najneobičnijih ruta među svim velikim svjetskim rijekama. Izvire u visoravnima Gvineje, nedaleko od atlantske obale, teče prema sjeveroistoku prema Sahari, a zatim naglo skreće prema jugoistoku i na kraju se ulijeva u Gvinejski zaljev kroz golemu deltu na području današnje Nigerije. Taj neobičan tok, dug približno 4.180 kilometara, stoljećima je zbunjivao europske geografe. Sve do početka 19. stoljeća među europskim znanstvenicima nije postojao konsenzus o tome kojim smjerom Niger zapravo teče.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare