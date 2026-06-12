Važno upozorenje
Sve je teže do krova nad glavom: Broj beskućnika i dalje raste, ovo su najranjivije skupine
Sve veći troškovi života ugrožavaju ostvarivanje temeljnih prava građana Europe, upozorila je Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) u izvješću objavljenom u četvrtak, istaknuvši da rast cijena stanovanja sve više ljudi dovodi na rub beskućništva.
Oglas
Prema podacima bečke FRA-e, pravo na primjereno stanovanje postaje sve nedostupnije velikom broju Europljana zbog kontinuiranog rasta cijena nekretnina i najamnina.
U svom godišnjem izvješću FRA navodi da su cijene stambenih nekretnina u Europskoj uniji između 2015. i 2024. porasle za 53 posto, dok su najamnine u istom razdoblju porasle za gotovo 17 posto, pozivajući se na podatke Eurostata.
„Naglo rastući troškovi pogađaju brojne pojedince i obitelji jer si sve više ljudi ne može priuštiti vlastiti dom te su izloženi riziku od beskućništva“, izjavila je direktorica FRA-e Sirpa Rautio.
Više od dvije trećine stanovnika EU-a živi u vlastitim nekretninama, no među građanima čiji su prihodi ispod praga rizika od siromaštva manje od polovice posjeduje vlastiti dom, piše Euronews.
Prema izvješću, među skupinama koje su najteže pogođene krizom priuštivosti stanovanja nalaze se mladi.
„Mladi i druge ranjive skupine suočavaju se s teškoćama koje ugrožavaju njihov pristup temeljnom pravu na primjereno stanovanje, a mnogi i dalje nisu dovoljno zaštićeni od deložacija“, rekla je Rautio.
Raste broj beskućnika
Istodobno postoje pokazatelji da broj beskućnika raste. Europska federacija nacionalnih organizacija koje rade s beskućnicima (Feantsa) procjenjuje da je tijekom 2025. godine gotovo 1,3 milijuna ljudi u Europskoj uniji bilo bez doma.
FRA podsjeća da je pravo na primjereno stanovanje priznato međunarodnim pravom o ljudskim pravima te da se odnosi na sve osobe, uključujući migrante, izbjeglice i tražitelje azila. Međunarodni i europski sporazumi također obvezuju države da sprječavaju beskućništvo, poboljšavaju dostupnost pristupačnog stanovanja i štite građane od diskriminacije na stambenom tržištu.
U izvješću FRA poziva na pristup stanovanju koji se temelji na zaštiti prava građana kako bi se učinkovitije suzbilo beskućništvo, spriječile prisilne deložacije i osigurala zaštita osobama u ranjivim situacijama. Agencija upozorava da rastuća stambena nesigurnost povećava broj ljudi izloženih riziku od gubitka doma.
Rautio je također upozorila da se Europska unija sve češće suočava s izazovima u očuvanju vladavine prava i temeljnih prava građana zbog izražene geopolitičke nestabilnosti i sigurnosnih prijetnji.
„Nepredvidivo međunarodno okruženje i ratovi koji još traju imaju posljedice i unutar naših društava, osobito na osjećaj sigurnosti i dobrobiti građana“, rekla je.
Izvješće obuhvaća svih 27 država članica Europske unije, kao i Albaniju, Sjevernu Makedoniju i Srbiju.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas