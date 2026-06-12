Sve je teže do krova nad glavom: Broj beskućnika i dalje raste, ovo su najranjivije skupine

FRA podsjeća da je pravo na primjereno stanovanje priznato međunarodnim pravom o ljudskim pravima te da se odnosi na sve osobe, uključujući migrante, izbjeglice i tražitelje azila. Međunarodni i europski sporazumi također obvezuju države da sprječavaju beskućništvo, poboljšavaju dostupnost pristupačnog stanovanja i štite građane od diskriminacije na stambenom tržištu.