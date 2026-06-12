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Tulsi Gabbard: "Imam dokaze da je SAD financirao biolaboratorije u 30 država, uključujući u Ukrajini"
Nakon višemjesečnog pretraživanja arhiva i materijala obavještajne zajednice, direktorica Nacionalne obavještajne službe (DNI) Tulsi Gabbard objavljuje nove dokaze o dugogodišnjem financiranju više od 120 bioloških laboratorija u više od 30 zemalja od strane vlade Sjedinjenih Država.
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Ti laboratoriji uključuju i laboratorije u Ukrajini, koji bi mogli biti izloženi riziku kompromitacije zbog rata između Rusije i Ukrajine. Primjerice, obavještajna zajednica ranije je upozorila da se u jednom američki financiranom biolaboratoriju u Ukrajini vjerojatno nalaze opasni patogeni te da je objekt dugotrajno izložen prijetnji ruskog napada, zauzimanja ili oštećenja, poručila je Tulsi Gabbard, koja sljedeći tjedan zbog privatnih razloga napušta poziciju direktorice DNI-ja.
Novo deklasificirani dokazi dostupni su OVDJE.
Do sada su dokazi o punom opsegu postojanja i financiranja tih laboratorija bili svjesno uskraćivani američkoj javnosti. Informacije o postojanju, povijesti, lokacijama i financiranju tih biolaboratorija koje financiraju SAD namjerno su prikrivane od strane moćnih pojedinaca koji su lažno tvrdili da oni ne postoje te optuživali svakoga tko bi tvrdio suprotno da je strani agent ili izdajnik Amerike.
Mnogi od tih biolaboratorija koje financira američka vlada trenutačno provode ili su ranije provodili istraživanja koristeći opasne i vrlo zarazne patogene, a u nekim slučajevima i rizična istraživanja povećanja funkcije (Gain-of-Function), uz vrlo malo transparentnosti i nadzora.
Today, I’m releasing never before seen intelligence revealing new evidence of past US government funding for more than 120 biolabs in over 30 countries, including Ukraine.— DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) June 12, 2026
In support of President Trump‘s Executive Order to end federal funding of dangerous gain of function… pic.twitter.com/RkPHnAbka9
Predsjednik Donald Trump razumije ozbiljnu prijetnju koju opasna istraživanja povećanja funkcije predstavljaju za američki narod, zbog čega je 25. svibnja 2025. poduzeo odlučnu akciju i potpisao Izvršnu uredbu 14292 kojom se ukida savezno financiranje takvih istraživanja diljem svijeta.
„Unatoč očitom potencijalu katastrofalnog globalnog utjecaja koji istraživanja opasnih patogena u biolaboratorijima mogu imati, političari, takozvani zdravstveni stručnjaci poput dr. Faucija i pojedinci unutar tima za nacionalnu sigurnost Bidenove administracije lagali su američkom narodu o postojanju biolaboratorija koje financiraju i podupiru Sjedinjene Države te prijetili onima koji su pokušavali razotkriti istinu.
Ured ravnatelja Nacionalne obavještajne službe nastavit će blisko surađivati s partnerima diljem vlade kako bi identificirao gdje se ti laboratoriji nalaze, koje patogene sadrže te kako bi se okončala opasna istraživanja povećanja funkcije koja ugrožavaju zdravlje i dobrobit američkog naroda i ljudi diljem svijeta”, izjavila je direktorica DNI-ja Gabbard.
Direktorica Gabbard izdala je nove smjernice obavještajnoj zajednici kojima nalaže pojačano prikupljanje informacija o tim laboratorijima i postrojenjima u inozemstvu.
Prema priopćenju, ta direktiva već donosi nove pojedinosti o kliničkim ispitivanjima koja su u tijeku u tim objektima, otvarajući značajna etička, financijska i sigurnosna pitanja u vezi s navodnim javnozdravstvenim inicijativama i nacionalnom sigurnošću Sjedinjenih Država.
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