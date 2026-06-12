Do sada su dokazi o punom opsegu postojanja i financiranja tih laboratorija bili svjesno uskraćivani američkoj javnosti. Informacije o postojanju, povijesti, lokacijama i financiranju tih biolaboratorija koje financiraju SAD namjerno su prikrivane od strane moćnih pojedinaca koji su lažno tvrdili da oni ne postoje te optuživali svakoga tko bi tvrdio suprotno da je strani agent ili izdajnik Amerike.