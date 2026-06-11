Većina ljudi to ne zna: Upravo ovakva prtljaga najčešće nestaje u zračnim lukama

U užurbanom okruženju zračne luke crni su koferi previše slični jedni drugima, lako se stapaju s ostalom prtljagom, te ih je teže uočiti na traci. Zbog toga češće dolazi do zamjene ili pogrešnog usmjeravanja. Upravo zato tako lako „nestanu u sustavu” ili završe na pogrešnom letu odnosno traci za preuzimanje prtljage, piše Metropolitan.