izgubi se ili zamijeni
Većina ljudi to ne zna: Upravo ovakva prtljaga najčešće nestaje u zračnim lukama
Na traci za preuzimanje prtljage u zračnim lukama često se može vidjeti mnoštvo gotovo identičnih kofera, što povećava mogućnost da se prtljaga izgubi ili zamijeni. Statistike pokazuju da se najčešće gube crni koferi. Razlog nije jedna pogreška, već kombinacija više čimbenika u sustavu rukovanja prtljagom.
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Zašto se crni koferi najčešće izgube?
U užurbanom okruženju zračne luke crni su koferi previše slični jedni drugima, lako se stapaju s ostalom prtljagom, te ih je teže uočiti na traci. Zbog toga češće dolazi do zamjene ili pogrešnog usmjeravanja. Upravo zato tako lako „nestanu u sustavu” ili završe na pogrešnom letu odnosno traci za preuzimanje prtljage, piše Metropolitan.
Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih mjera:
- predajte prtljagu na vrijeme kako bi bila pravilno obrađena,
- na kofer postavite oznake, vrpce ili naljepnice radi lakšeg prepoznavanja,
- na kofer obavezno navedite kontaktne podatke (iz sigurnosnih razloga nemojte navoditi kućnu adresu),
- ako se kofer ne pojavi na traci, odmah se obratite osoblju zračne luke.
Jesu li šareni koferi bolje rješenje?
Iako se čine idealnima za lakše prepoznavanje, i jarko obojeni koferi imaju svoj nedostatak.
Budući da su u zrakoplovu uočljiviji, često ih utovare među prvima pa na traku za preuzimanje prtljage mogu stići kasnije. To znači da putnici nakon slijetanja ponekad dulje čekaju svoju prtljagu.
Najveći problem nije sama boja kofera, već činjenica da se među mnoštvom slične prtljage lako izgubi preglednost. Zato su jednostavne oznake i pažljivo rukovanje prtljagom i dalje najučinkovitiji način da kofer sigurno stigne na odredište.
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