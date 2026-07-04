Kod Legrada u Dravi pronađeno tijelo nepoznatog muškarca

Na istom dijelu rijeke Drave prije nešto više od dva tjedna dogodila se još jedna tragedija. Oko dva kilometra nizvodno od mjesta nestanka u Selnici Podravskoj, 20. lipnja pronađeno je tijelo osmogodišnjeg dječaka za kojim su policija, sve žurne službe i brojni volonteri intenzivno tragali od 17. lipnja navečer.