"misli i molitve"
Grad Vukovar financijski pomaže Gradu Omišu: "Prijatelji se poznaju u nevolji"
Nakon katastrofalnog požara kod Omiša i velike materijalne štete Grad Vukovar je u petak donio odluku o financijskoj pomoći Gradu Omišu.
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"Prijatelji se poznaju u nevolji. Naše misli i molitve su uz sve građane Omiša, njihove obitelji i sve one koji su pogođeni katastrofalnim požarom, koji je nažalost odnio i jedan ljudski život", napisao je na svojoj Facebook stranici gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.
Podsjetio je kako je Grad Vukovar grad prijatelj sa Gradom Omišem te da je stoga donesena odluka o financijskoj pomoći Gradu Omišu u iznosu od 10.000 eura.
"Želimo prijateljima iz Omiša pokazati da smo uz njih i da sredstva iskoriste u svrhu sanacije posljedica požara", napisao je Pavliček.
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