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"misli i molitve"

Grad Vukovar financijski pomaže Gradu Omišu: "Prijatelji se poznaju u nevolji"

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Hina
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14. kol. 2026. 22:17
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Posljedice katastrofalnog pozara u mjestu Celina Staro Selo. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nakon katastrofalnog požara kod Omiša i velike materijalne štete Grad Vukovar je u petak donio odluku o financijskoj pomoći Gradu Omišu.

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"Prijatelji se poznaju u nevolji. Naše misli i molitve su uz sve građane Omiša, njihove obitelji i sve one koji su pogođeni katastrofalnim požarom, koji je nažalost odnio i jedan ljudski život", napisao je na svojoj Facebook stranici gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.

Podsjetio je kako je Grad Vukovar grad prijatelj sa Gradom Omišem te da je stoga donesena odluka o financijskoj pomoći Gradu Omišu u iznosu od 10.000 eura. 

"Želimo prijateljima iz Omiša pokazati da smo uz njih i da sredstva iskoriste u svrhu sanacije posljedica požara", napisao je Pavliček.

Teme
financijska pomoć požar u omišu sanacija požara solidarnost gradova vukovar

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