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"žena je sve vidjela"

Vlasnik kafića iznad kojeg je buknuo požar: "Sve je u sekundi planulo. To je namjerno!"

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14. kol. 2026. 07:23
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13.08.2026., Brela: Pogled na katastrofalni pozar u Lokvi Rogoznici iz Brela. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Jutarnji list razgovarao je s Goranom Lovićem, vlasnikom kafića Morska vila, iznad kojeg je buknuo požar u Lokvi Rogoznici. Njegov se lokal nalazi uz magistralu, blizu plaže, a požar je, kaže, buknuo malo iznad, iza magistrale, gdje je šuma.

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"Sve je u sekundi planulo. Samo se odjednom sve dogodilo, bio je otvoreni plamen u dijelu gdje je šuma i nema kuća. To je namjerno, jer kako bi inače počelo gorjeti samo od sebe u šumi. Išao sam na Hajduka kad je moja žena koja je to sve vidjela javila da gori iznad kafića u 20 i 23, pa smo se hitno vratili u Lokvu", govori Lović novinarki Jutarnjeg lista Korani Sutlić.

Tijek događaja pratimo OVDJE.

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Teme
omiš lokva rogoznica požar u omišu

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