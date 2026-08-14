Vlasnik kafića iznad kojeg je buknuo požar: "Sve je u sekundi planulo. To je namjerno!"

"Sve je u sekundi planulo. Samo se odjednom sve dogodilo, bio je otvoreni plamen u dijelu gdje je šuma i nema kuća. To je namjerno, jer kako bi inače počelo gorjeti samo od sebe u šumi. Išao sam na Hajduka kad je moja žena koja je to sve vidjela javila da gori iznad kafića u 20 i 23, pa smo se hitno vratili u Lokvu", govori Lović novinarki Jutarnjeg lista Korani Sutlić.