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rasterećenje sustava

Bolnica Zadar ponudila pomoć Splitu zbog požara u Omišu: Pružamo podršku i stojimo na raspolaganju

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Hina
|
14. kol. 2026. 21:35
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Posljedice pozara u kvartu Brzet i Nemira. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

U teškoj situaciji koja je nastala zbog velikog požara na području Omiša, Opća bolnica Zadar stavila je svoje kapacitete na raspolaganje KBC-u Split kako bi pomogla u zbrinjavanju pacijenata i rasterećenju zdravstvenog sustava.

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Iz OB Zadar poručuju kako su spremni pružiti kolegama u Splitu svaki oblik stručne i organizacijske pomoći te su izrazili podršku svim zdravstvenim djelatnicima koji sudjeluju u zbrinjavanju pacijenata, piše eZadar.

Oglasili su se i i porukom podrške svim ozlijeđenima, kojima žele brz oporavak.

"U teškoj situaciji uslijed vatrene stihije koja bukti na području Omiša, Opća bolnica Zadar stavila je svoje kapacitete na raspolaganje KBC-u Split za pomoć u zbrinjavanju pacijenata i rasterećenju zdravstvenog sustava.Kolegama u KBC-u Split pružamo podršku i stojimo na raspolaganju za svaki oblik stručne i organizacijske pomoći", stoji u priopćenju.

"Hvala svim zdravstvenim djelatnicima na njihovom predanom radu u ovoj zahtjevnoj situaciji.

Svim ozlijeđenima želimo brz oporavak", dodaje se.

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kbc split opća bolnica zadar požar omiš zbrinjavanje pacijenata zdravstvena pomoć

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