rasterećenje sustava
Bolnica Zadar ponudila pomoć Splitu zbog požara u Omišu: Pružamo podršku i stojimo na raspolaganju
U teškoj situaciji koja je nastala zbog velikog požara na području Omiša, Opća bolnica Zadar stavila je svoje kapacitete na raspolaganje KBC-u Split kako bi pomogla u zbrinjavanju pacijenata i rasterećenju zdravstvenog sustava.
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Iz OB Zadar poručuju kako su spremni pružiti kolegama u Splitu svaki oblik stručne i organizacijske pomoći te su izrazili podršku svim zdravstvenim djelatnicima koji sudjeluju u zbrinjavanju pacijenata, piše eZadar.
Oglasili su se i i porukom podrške svim ozlijeđenima, kojima žele brz oporavak.
"U teškoj situaciji uslijed vatrene stihije koja bukti na području Omiša, Opća bolnica Zadar stavila je svoje kapacitete na raspolaganje KBC-u Split za pomoć u zbrinjavanju pacijenata i rasterećenju zdravstvenog sustava.Kolegama u KBC-u Split pružamo podršku i stojimo na raspolaganju za svaki oblik stručne i organizacijske pomoći", stoji u priopćenju.
"Hvala svim zdravstvenim djelatnicima na njihovom predanom radu u ovoj zahtjevnoj situaciji.
Svim ozlijeđenima želimo brz oporavak", dodaje se.
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