Bolnica Zadar ponudila pomoć Splitu zbog požara u Omišu: Pružamo podršku i stojimo na raspolaganju

"U teškoj situaciji uslijed vatrene stihije koja bukti na području Omiša, Opća bolnica Zadar stavila je svoje kapacitete na raspolaganje KBC-u Split za pomoć u zbrinjavanju pacijenata i rasterećenju zdravstvenog sustava.Kolegama u KBC-u Split pružamo podršku i stojimo na raspolaganju za svaki oblik stručne i organizacijske pomoći", stoji u priopćenju.