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državna cesta DC-08

Kod Masleničkog mosta poginuo motociklist

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N1 Info
|
06. lip. 2026. 15:07
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policija, automobil
PU zadarska/Ilustracija

Oko 12.40 sati na državnoj cesti DC-08, kod Masleničkog mosta u smjeru Zagreba dogodila se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao vozač motocikla.

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Od 13.20 sati za sav promet zatvorena je državna cesta DC-08 od Posedarja do križanja s državnom cestom DC-54 te se promet odvija obilaznim pravcima, poručili su iz PU zadarske.

Policijski službenici na mjestu događaja provode očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice prometne nesreće.

O prometnoj nesreći upoznato je Županijsko državno odvjetništvo u Zadru.

Teme
državna cesta dc-8 očevid posedarje prometna nesreća zatvaranje ceste

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