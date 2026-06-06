državna cesta DC-08
Kod Masleničkog mosta poginuo motociklist
N1 Info
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06. lip. 2026. 15:07
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Oko 12.40 sati na državnoj cesti DC-08, kod Masleničkog mosta u smjeru Zagreba dogodila se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao vozač motocikla.
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Od 13.20 sati za sav promet zatvorena je državna cesta DC-08 od Posedarja do križanja s državnom cestom DC-54 te se promet odvija obilaznim pravcima, poručili su iz PU zadarske.
Policijski službenici na mjestu događaja provode očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice prometne nesreće.
O prometnoj nesreći upoznato je Županijsko državno odvjetništvo u Zadru.
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