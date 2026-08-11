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Rajna presušuje: Najvažniji europski plovni put pred kolapsom
Nizak vodostaj Rajne u Njemačkoj zbog toplinskog vala "praktički" je zaustavio plovidbu teretnih brodova južno od Koblenza, rekli su u utorak trgovci.
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Plovni gaz kod Kauba, kritične točke u blizini Koblenza, spustio se u utorak na samo 15 centimetara, objavila je njemačka agencija za unutarnju plovidbu WSV, i najplići je otkada se prate podaci.
Na tom je mjestu Rajna sada duboka samo 1,15 metara.
"Komercijalna plovidba kroz Kaub praktički je obustavljena i danas više nije moguće ugovoriti prijevoz tereta Rajnom južno od Kauba", rekao je jedan trgovac robom, dodajući da bi brodovi južno od Kauba mogli ostati zarobljeni.
Plovidba sjevernim dijelom Rajne zasad se nastavlja, navode trgovci.
Troškovi lete u nebo
Brodari su još u ponedjeljak upozorili da bi zbog pada vodostaja kod Kauba komercijalna plovidba do kraja tjedna mogla biti obustavljena.
Zbog niskog vodostaja teretni brodovi trenutno Rajnom prevoze tek oko 20 posto uobičajenog tereta, što znatno podiže troškove prijevoza jer se teret mora raspodijeliti na više plovila.
Trošak prijevoza teglenicama-baržama na potezu od Rotterdama do Karlsruhea poskočio je s približno 45 eura po toni krajem lipnja na sadašnjih oko 150 do 160 eura, naveli su trgovci početkom mjeseca.
Manji teretni kapacitet brodova opterećuje opskrbne lance i ograničava proizvodnju, upozorio je čelnik udruge kemijskih kompanija VCI Wolfgang Grosse Entrup.
Gubici rastu
Stručnjaci Instituta za svjetsko gospodarstvo Kiel procjenjuju da bi nizak vodostaj rijeka mogao u trećem tromjesečju stajati njemačko gospodarstvo između jedne i dvije milijarde eura izgubljene aktivnosti i smanjiti bruto domaći proizvod za 0,1 do 0,2 posto.
Dio tereta prebacuje su u međuvremenu na ceste, uz suspenziju zabrane kamionskog prijevoza nedjeljom i praznikom u pojedinim saveznim zemljama.
Rajna je najvažniji europski komercijalni unutarnji plovni put i važna brodska ruta za prijevoz roba poput žitarica, minerala, ruda, ugljena i naftnih derivata.
Samo njemačka industrija transportira Rajnom otprilike 200 milijuna tona robe godišnje, uključujući gorivo i sirovine.
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