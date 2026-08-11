MISLILI DA JE VIŠE NEMA
Peti ugriz glavate želve u Kaštelima: "Kupači su u strahu i više se ne osjećaju sigurno"
Nova zabrinutost među kupačima u Kaštel Lukšiću nakon što je glavata želva ponovno ugrizla kupača, što je već peti zabilježeni takav incident od 22. srpnja.
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Unatoč očekivanjima da se kornjača povukla iz Kaštelanskog zaljeva, u nedjelju, 9. kolovoza, ponovno je došlo do incidenta. Na plaži Miljenko i Dobrila u Kaštel Lukšiću glavata želva ugrizla je mladića za donji dio leđa i pritom mu nanijela krvareću ranu. Riječ je o već petom evidentiranom ugrizu od 22. srpnja, zbog čega među građanima raste zabrinutost, posebice među majkom ozlijeđenog mladića i svjedocima događaja, piše Portal Kaštela.
Povodom novog slučaja redakcija lokalnog portala je kontaktirala nadležne službe, odnosno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, od kojeg se trenutačno očekuje službeni odgovor.
Budući da je riječ o strogo zaštićenoj životinji koja se nalazi u svom prirodnom staništu, neslužbeno se doznaje da njezino premještanje najvjerojatnije neće biti moguće. Točni razlozi i službeno očitovanje nadležnih bit će objavljeni nakon što odgovor stigne.
Prišla s leđa i ugrizla bez povoda
Majka ozlijeđenog mladića za Portal Kaštela opisala je što se dogodilo na plaži. "Kornjača je prišla mladiću s leđa i ugrizla ga za donji dio leđa, pri čemu mu je nanijela ranu koja je krvarila. Ovakva situacija traje već neko vrijeme i postala je zaista zabrinjavajuća. Kornjača se učestalo zadržava na istom području, izranja u neposrednoj blizini kupača i prilazi im s leđa. Posebno zabrinjava činjenica da do ugriza dolazi i kada je ljudi ne diraju niti je na bilo koji način uznemiravaju. Kupači su u strahu i mnogi se više ne osjećaju sigurno ulaziti u more", kazala je majka i dodala da je odmah nakon ugriza kontaktirala i službu 112.
"Jedina dobivena uputa bila je da ozlijeđena osoba ode na hitnu medicinsku pomoć i primi zaštitu protiv tetanusa. Međutim, ostaje neriješen glavni problem – životinja se i dalje nalazi među kupačima", uznemireno je kazala.
'Više nam stvarno nije ugodno u moru'
Incident je potvrdila i čitateljica koja se u trenutku napada nalazila u moru, svega nekoliko metara od ozlijeđenog mladića.
"Suprug i ja smo bili samo pet metara od njega, u dubini. Nažalost, kornjača je nastavila svoje napade i više nam stvarno nije ugodno u moru. Svi smo se napokon opustili jer smo mislili da je više nema, ali eto je opet", ispričala je čitateljica Portala Kaštela.
Čitatelji koji su se javili redakciji zbog ovog slučaja naglašavaju da su svjesni kako je glavata želva strogo zaštićena morska vrsta koja se nalazi u svom prirodnom staništu te da nitko ne želi da joj se naudi. No, smatraju da situacija više nije bezazlena ako se kornjača, prema neslužbenim procjenama teška i do 70 kilograma, učestalo zadržava u plićaku i napada kupače.
Do reakcije nadležnih službi kupačima, prema svemu navedenom, preostaje povećan oprez prilikom ulaska u more.
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