Peti ugriz glavate želve u Kaštelima: "Kupači su u strahu i više se ne osjećaju sigurno"

Majka ozlijeđenog mladića za Portal Kaštela opisala je što se dogodilo na plaži. "Kornjača je prišla mladiću s leđa i ugrizla ga za donji dio leđa, pri čemu mu je nanijela ranu koja je krvarila. Ovakva situacija traje već neko vrijeme i postala je zaista zabrinjavajuća. Kornjača se učestalo zadržava na istom području, izranja u neposrednoj blizini kupača i prilazi im s leđa. Posebno zabrinjava činjenica da do ugriza dolazi i kada je ljudi ne diraju niti je na bilo koji način uznemiravaju. Kupači su u strahu i mnogi se više ne osjećaju sigurno ulaziti u more", kazala je majka i dodala da je odmah nakon ugriza kontaktirala i službu 112.