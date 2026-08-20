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tražili izmišljenog pacijenta

Kolegica Hitnu poslala na lažni poziv zbog proslave, podignuta kaznena prijava

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Hina
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20. kol. 2026. 19:45
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07.02.2022., Karlovac - Sanitetski prijevoz pacijenata. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo lažne uzbune, protiv 36-godišnje žene Državnom odvjetništvu u Zadru podnesena je kaznena prijava, izvijestila je u četvrtak zadarska policija.

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Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, 36-godišnju ženu se sumnjiči da je 10. siječnja 2025. godine putem mobitela pozvala prijemno-dojavni centar Hitne medicinske pomoći Zadarske županije na broj 194 te lažno iskazala potrebu za izlaskom i pružanjem hitne medicinske pomoći na području otoka Vira.

Riječ je o slučaju kada su djelatnici Hitne u Ninu upozorili kolege da im smeta glazba iz stana koji se nalazi iznad njihovih prostorija, a u njima su liječnici napravili proslavu nekog događaja.

Nakon te intervencije medicinski tehničari dobili su poziv u pomoć.

Poziv je bio lažan, jedan sat na Viru su tražili unesrećenu osobu, a onda su doznali da iza poziva stoji jedna od njihovih kolegica, liječnica koja je bila na proslavi.

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