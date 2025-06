Izmislio priču da su četiri migranta napala djevojčicu nasred ceste: Policija ga prijavila

"Izgrizla je svu četvoricu do krvi. Dvojici je pregrizla podlaktice, slomila jednu šaku do pola... zadnjem je zagrizla lice kod očiju, užas. Krvi na cesti do koljena", pisao je B. V. u statusu. Tvrdi da je odmah nazvao 112, da je dijete bilo u šoku i da je susjeda preuzela brigu o djevojčici.