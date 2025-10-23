Oglas

POSTOJI I SNIMKA

Leon Lučić nije jedini: Policija zbog pucnjave u Središću uhitila još jednu osobu

N1 Info
23. lis. 2025. 14:11
pucnjava, Središće
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Zbog pucnjave u zagrebačkom Središću uhićena je još jedna osoba povezana s tim događajem.

O tome navodno postoji i snimka pa je povezana osoba ispitana na policiji, prenosi net.hr.

Riječ je o prijatelju Leona Lučića, koji je uhićen nakon što je poslije kratke svađe u nogu upucao Denisa Mustafčića.

Središće leon lučić policija pucnjava

