POSTOJI I SNIMKA
Leon Lučić nije jedini: Policija zbog pucnjave u Središću uhitila još jednu osobu
N1 Info
|
23. lis. 2025. 14:11
|
0
Zbog pucnjave u zagrebačkom Središću uhićena je još jedna osoba povezana s tim događajem.
O tome navodno postoji i snimka pa je povezana osoba ispitana na policiji, prenosi net.hr.
Riječ je o prijatelju Leona Lučića, koji je uhićen nakon što je poslije kratke svađe u nogu upucao Denisa Mustafčića.
