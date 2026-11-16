„Pozivamo roditelje i skrbnike da odgovorno i savjesno vode brigu o sigurnosti djece, nadziru njihove aktivnosti te im ne kupuju pirotehnička sredstva. Roditelji trebaju razgovarati s djecom o opasnostima pirotehnike i upozoriti ih da petarde nisu igračke, već eksplozivna sredstva koja mogu imati ozbiljne posljedice za njihovo zdravlje i život”, poručili su iz Policijske uprave međimurske.