Oglas

POLICIJA UPOZORAVA RODITELJE

Dvojica maloljetnika u Čakovcu imala 11 zabranjenih petardi, jedan ih i bacao

author
Hina
|
16. stu. 2026. 10:40
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
petarde
PU međimurska

Dvojica maloljetnika zatečena su u petak u središtu Čakovca s petardama kategorije F3, a jedan od njih prethodno je jednu petardu zapalio i bacio, izvijestila je u ponedjeljak međimurska policija, upozorivši na opasnosti uporabe pirotehničkih sredstava.

Oglas

Policija je maloljetnike zatekla 13. studenoga na Trgu Republike u Čakovcu. Utvrđeno je da je jedan od njih upaljačem zapalio i bacio petardu kategorije F3, dok je kod sebe imao još devet takvih petardi. Drugi je posjedovao dvije petarde iste kategorije.

Budući da je riječ o pirotehničkim sredstvima čija je nabava, posjedovanje i uporaba građanima zabranjena tijekom cijele godine, neovisno o dobi, policija ih je oduzela u nazočnosti roditelja maloljetnika.

Protiv obojice slijedi podnošenje optužnog prijedloga nadležnom sudu zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Upozorenje policije

Policija ponovno upozorava da petarde mogu prouzročiti teške i trajne ozljede, uključujući opekline, ozljede šaka i prstiju, oštećenja sluha te ozljede očiju i lica. Posebno su ugrožena djeca i mladi, koji često nisu svjesni opasnosti i mogućih posljedica rukovanja pirotehničkim sredstvima.

Građanima je tijekom cijele godine zabranjena nabava, posjedovanje i uporaba petardi i redenika kategorija F2 i F3. Ostala dopuštena pirotehnička sredstva tih kategorija mogu nabavljati isključivo punoljetne osobe, od 15. prosinca do 1. siječnja, a koristiti ih smiju od 27. prosinca do 1. siječnja.

Pirotehnička sredstva kategorije F1 mogu nabavljati i koristiti osobe starije od 14 godina tijekom cijele godine, dok je djeci mlađoj od 14 godina zabranjena uporaba svih pirotehničkih sredstava.

„Pozivamo roditelje i skrbnike da odgovorno i savjesno vode brigu o sigurnosti djece, nadziru njihove aktivnosti te im ne kupuju pirotehnička sredstva. Roditelji trebaju razgovarati s djecom o opasnostima pirotehnike i upozoriti ih da petarde nisu igračke, već eksplozivna sredstva koja mogu imati ozbiljne posljedice za njihovo zdravlje i život”, poručili su iz Policijske uprave međimurske.

Teme
petarde petarde čakovec pirotehnika zabranjene petarde čakovec

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ