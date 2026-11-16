POLICIJA UPOZORAVA RODITELJE
Dvojica maloljetnika u Čakovcu imala 11 zabranjenih petardi, jedan ih i bacao
Dvojica maloljetnika zatečena su u petak u središtu Čakovca s petardama kategorije F3, a jedan od njih prethodno je jednu petardu zapalio i bacio, izvijestila je u ponedjeljak međimurska policija, upozorivši na opasnosti uporabe pirotehničkih sredstava.
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Policija je maloljetnike zatekla 13. studenoga na Trgu Republike u Čakovcu. Utvrđeno je da je jedan od njih upaljačem zapalio i bacio petardu kategorije F3, dok je kod sebe imao još devet takvih petardi. Drugi je posjedovao dvije petarde iste kategorije.
Budući da je riječ o pirotehničkim sredstvima čija je nabava, posjedovanje i uporaba građanima zabranjena tijekom cijele godine, neovisno o dobi, policija ih je oduzela u nazočnosti roditelja maloljetnika.
Protiv obojice slijedi podnošenje optužnog prijedloga nadležnom sudu zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.
Upozorenje policije
Policija ponovno upozorava da petarde mogu prouzročiti teške i trajne ozljede, uključujući opekline, ozljede šaka i prstiju, oštećenja sluha te ozljede očiju i lica. Posebno su ugrožena djeca i mladi, koji često nisu svjesni opasnosti i mogućih posljedica rukovanja pirotehničkim sredstvima.
Građanima je tijekom cijele godine zabranjena nabava, posjedovanje i uporaba petardi i redenika kategorija F2 i F3. Ostala dopuštena pirotehnička sredstva tih kategorija mogu nabavljati isključivo punoljetne osobe, od 15. prosinca do 1. siječnja, a koristiti ih smiju od 27. prosinca do 1. siječnja.
Pirotehnička sredstva kategorije F1 mogu nabavljati i koristiti osobe starije od 14 godina tijekom cijele godine, dok je djeci mlađoj od 14 godina zabranjena uporaba svih pirotehničkih sredstava.
„Pozivamo roditelje i skrbnike da odgovorno i savjesno vode brigu o sigurnosti djece, nadziru njihove aktivnosti te im ne kupuju pirotehnička sredstva. Roditelji trebaju razgovarati s djecom o opasnostima pirotehnike i upozoriti ih da petarde nisu igračke, već eksplozivna sredstva koja mogu imati ozbiljne posljedice za njihovo zdravlje i život”, poručili su iz Policijske uprave međimurske.
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