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dan koji hrvatska pamti

Prije 14 godina oslobođeni Gotovina i Markač

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16. stu. 2026. 10:41
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Croatian ex-generals Ante Gotovina (R) and Mladen Markac (L), holding a Croatian flag, stands as they arrive at Zagreb's airport on November 16, 2012. AFP PHOTO/ HRVOJE POLAN (Photo by HRVOJE POLAN / AFP)
AFP / HRVOJE POLAN

Na današnji dan, 16. studenoga 2012. godine, Žalbeno vijeće Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu pravomoćno je oslobodilo hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača optužbi za ratne zločine tijekom i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja.

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Time su poništene prvostupanjske presude kojima je Gotovina bio osuđen na 24, a Markač na 18 godina zatvora. Oslobađajuća presuda izazvala je veliko slavlje diljem Hrvatske, a dvojica generala istoga su se dana vratila u domovinu.

Danas se obilježava 14. godišnjica pravomoćne oslobađajuće presude, koju je Žalbeno vijeće donijelo većinom od tri prema dva glasa. Sud je, među ostalim, odbacio zaključak prvostupanjskog vijeća o postojanju udruženog zločinačkog pothvata čiji je cilj bio prisilno i trajno uklanjanje srpskog stanovništva iz Krajine.

*Tekst je napisan uz pomoć umjetne inteligencije.

Teme
ante gotovina haag haški sud icct mladen markač

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