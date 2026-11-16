dan koji hrvatska pamti
Prije 14 godina oslobođeni Gotovina i Markač
Na današnji dan, 16. studenoga 2012. godine, Žalbeno vijeće Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu pravomoćno je oslobodilo hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača optužbi za ratne zločine tijekom i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja.
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Time su poništene prvostupanjske presude kojima je Gotovina bio osuđen na 24, a Markač na 18 godina zatvora. Oslobađajuća presuda izazvala je veliko slavlje diljem Hrvatske, a dvojica generala istoga su se dana vratila u domovinu.
Danas se obilježava 14. godišnjica pravomoćne oslobađajuće presude, koju je Žalbeno vijeće donijelo većinom od tri prema dva glasa. Sud je, među ostalim, odbacio zaključak prvostupanjskog vijeća o postojanju udruženog zločinačkog pothvata čiji je cilj bio prisilno i trajno uklanjanje srpskog stanovništva iz Krajine.
*Tekst je napisan uz pomoć umjetne inteligencije.
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