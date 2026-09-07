Mladi varaždinski direktor osumnjičen da je tvrtku oštetio za 285.000 eura: Plaćao je privatne račune

Sumnja se da je od travnja 2022. do listopada 2023. godine, kao odgovorna osoba i direktor trgovačkog društva, iskoristio svoj položaj te s računa društva podizao gotov novac u banci i na bankomatima, kao i plaćao različite privatne račune. Pritom je, navodi policija, bio svjestan prezaduženosti, odnosno nesposobnosti društva za plaćanje, čiji je račun od svibnja 2023. godine bio u potpunoj blokadi.