SKIDAO NOVAC S RAČUNA FIRME
Mladi varaždinski direktor osumnjičen da je tvrtku oštetio za 285.000 eura: Plaćao je privatne račune
Varaždinska policija sumnjiči 25-godišnjeg direktora trgovačkog društva da je, koristeći novac tvrtke za privatne potrebe unatoč njezinoj prezaduženosti i blokadi računa, poduzeće oštetio za oko 285.000 eura, priopćeno je u ponedjeljak.
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Policija je izvijestila da su dovršili kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjakom zbog sumnje u kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.
Sumnja se da je od travnja 2022. do listopada 2023. godine, kao odgovorna osoba i direktor trgovačkog društva, iskoristio svoj položaj te s računa društva podizao gotov novac u banci i na bankomatima, kao i plaćao različite privatne račune. Pritom je, navodi policija, bio svjestan prezaduženosti, odnosno nesposobnosti društva za plaćanje, čiji je račun od svibnja 2023. godine bio u potpunoj blokadi.
Na taj je način, bez ovlaštenja ili druge pravne osnove za raspolaganje novcem društva, sebi pribavio nepripadajuću imovinsku korist te trgovačko društvo oštetio za oko 285.000 eura.
Policija 25-godišnjaka također sumnjiči da, kao odgovorna osoba i direktor, nije vodio poslovne knjige koje je prema zakonu bio dužan voditi ili ih je prikrio, čime je otežao uvid u poslovanje trgovačkog društva.
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