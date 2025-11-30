Mladić pod utjecajem alkohola usmrtio pješaka pa pobjegao s dva muškarca: Policija ih je uhitila

Ondje je udario u živicu, prometni znak i metalnu nadstrešnicu za otpad, nakon čega je automobilom naletio na 87-godišnjeg pješaka koji je hodao nogostupom. Pješak je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu, a njegovo je tijelo prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, priopćila je Policijska uprava zagrebačka.