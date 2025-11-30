DUBRAVA
Mladić pod utjecajem alkohola usmrtio pješaka pa pobjegao s dva muškarca: Policija ih je uhitila
Policija je uhitila 24-godišnjeg mladića koji je pijan usmrtio pješaka u Dubravi te nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja.
Tragedija se dogodila jučer oko 10:40 na Vukomerečkoj cesti, gdje je mladi vozač, s 1,16 g/kg alkohola u krvi, upravljao automobilom Opel zagrebačkih registracija krećući se u smjeru sjevera. Dolaskom do kućnog broja 15 nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti, izgubio je nadzor nad vozilom u zavoju te sletio na nogostup.
Ondje je udario u živicu, prometni znak i metalnu nadstrešnicu za otpad, nakon čega je automobilom naletio na 87-godišnjeg pješaka koji je hodao nogostupom. Pješak je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu, a njegovo je tijelo prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, priopćila je Policijska uprava zagrebačka.
Nakon nesreće, vozač se odvezao te se zbog oštećenja na automobilu zaustavio nekoliko stotina metara dalje, kod kućnog broja 3 Vukomerečke ceste. Tada je zajedno sa 42-godišnjim putnikom prešao u drugi automobil kojim je upravljao 48-godišnji vozač iza njih. Sva trojica su se udaljila s mjesta nesreće ne pruživši pomoć stradalom pješaku.
Policija je tijekom dana uhitila sve trojicu. Protiv 24-godišnjaka podnesena je kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom te nepružanja pomoći, a u zakonskom roku bit će predan pritvorskom nadzorniku. Uhićeni su i 48-godišnji vozač i 42-godišnji putnik, koji su kazneno prijavljeni zbog nepružanja pomoći.
