Dvoje pješaka poginulo u naletu vozila u Zagrebu i Svetom Ivanu Zelini
Pješak je poginuo u mjestu Opršinac u općini Cernik u četvrtak popodne kad ga je prilikom polukružnog okretanja unazad pregazio vozač kombi vozila. Isti dan preminula je i pješakinja u Svetom Ivanu Zelini.
Pješakinja je poginula u u Svetom Ivanu Zelini u četvrtak oko 17,45 sati kad je na nju u Zagrebačkoj ulici naletio osobni automobil, izvijestili su iz Policijske uprave zagrebačke (PUZ).
Promet Zagrebačkom ulicom od kućnog broja 50 do raskrižja sa Županijskom cestom 3017 obustavljen je i odvija se obilazno.
U tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja, dodali su iz PUZ-a.
Poginuo pješak u Opršincu, pregazio ga kombi
Pješak je poginuo u mjestu Opršinac u općini Cernik u četvrtak popodne kad ga je prilikom polukružnog okretanja unazad pregazio vozač kombi vozila, rekli su Hini u Policijskoj postaji prometne policije Slavonski Brod.
Pješak je od zadobivenih ozljeda umro na mjestu teške nesreće. Riječ je o hrvatskom državljaninu, 1967. godišta, s područja Policijske uprave požeško- slavonske.
Vozač kombija je s područja Policijske uprave osječko- baranjske.
Policija je dojavu o tom događaju primila oko 14,23 sati, a na mjestu teške nesreće provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti.
Uz brodsku policiju, očevid na terenu obavlja i zamjenica Županijske državne odvjetnice u Slavonskom Brodu.
