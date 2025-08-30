Muškarac ozlijeđen oštrim predmetom ispred kafića u Zagrebu

Kako navodi policija u priopćenju, 'u petak oko 23.55 sati na Savskoj cesti na Trešnjevci, ispred ugostiteljskog objekta, prema dosad utvrđenom, nepoznati počinitelj je prišao 28-godišnjaku i udario ga u lice nakon čega su se njih dvojica tjelesno sukobila. Pri tom je nepoznati počinitelj oštrim predmetom ozlijedio 28-godišnjaka'.

