Oglas

uhićen osumnjičeni

Muškarac ozlijeđen oštrim predmetom ispred kafića u Zagrebu

author
Hina
|
30. kol. 2025. 17:05
Vozila policije
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Zagrebačka policija privela je 34-godišnjaka osumnjičenog za pokušaj ubojstva oštrim predmetom 28-godinjaka ispred ugostiteljskog objekta na zagrebačkoj Trešnjevci, a ozlijeđeni 28-godišnjak je prevezen u KBC Zagreb, izvijestila je u subotu Policijska uprava zagrebačka.

Oglas

Kako navodi policija u priopćenju, 'u petak oko 23.55 sati na Savskoj cesti na Trešnjevci, ispred ugostiteljskog objekta, prema dosad utvrđenom, nepoznati počinitelj je prišao 28-godišnjaku i udario ga u lice nakon čega su se njih dvojica tjelesno sukobila. Pri tom je nepoznati počinitelj oštrim predmetom ozlijedio 28-godišnjaka'.

Na mjestu događaja policijski službenici uhitili su muškarca koji se dovodi u vezu s počinjenjem ovog kaznenog djela te ga priveli u službene prostorije policije.

Oštećenom 28-godišnjaku liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je zadržan na liječenju, a kvalifikacija ozljeda zasad nije poznata.

Kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 34-godišnjakom je u tijeku, dodaju iz PU zagrebačke.

Teme
Trešnjevka pokušaj ubojstva

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ