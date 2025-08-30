POLICIJA PROVODI OČEVID
U teškoj nesreći kod Benkovca poginule dvije osobe
Danas oko 14:35 sati na državnoj cesti DC-56, na dionici između Biljana i Benkovca, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su život izgubile dvije osobe.
Prema prvim informacijama, u nesreći su sudjelovala dva vozila. Nažalost, obje žrtve smrtno su stradale na mjestu događaja, piše Index.
Na teren su odmah upućene sve žurne službe koje su započele s intervencijom i osiguravanjem mjesta nesreće. Od 15:10 sati promet na toj dionici kod mjesta Raševići potpuno je obustavljen zbog provođenja očevida te se vozila preusmjeravaju na obilazne pravce.
Policija će nakon završetka očevida objaviti više informacija o okolnostima nesreće.
