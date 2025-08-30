Oglas

POLICIJA PROVODI OČEVID

U teškoj nesreći kod Benkovca poginule dvije osobe

author
N1 Info
|
30. kol. 2025. 16:34
PXL_121025_1497
Dusko Jaramaz/PIXSELL

Danas oko 14:35 sati na državnoj cesti DC-56, na dionici između Biljana i Benkovca, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su život izgubile dvije osobe.

Prema prvim informacijama, u nesreći su sudjelovala dva vozila. Nažalost, obje žrtve smrtno su stradale na mjestu događaja, piše Index.

Na teren su odmah upućene sve žurne službe koje su započele s intervencijom i osiguravanjem mjesta nesreće. Od 15:10 sati promet na toj dionici kod mjesta Raševići potpuno je obustavljen zbog provođenja očevida te se vozila preusmjeravaju na obilazne pravce.

Policija će nakon završetka očevida objaviti više informacija o okolnostima nesreće.

Teme
Benkovac nesreća prometna nesreća

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

