Muškarac poginuo u prometnoj nesreći, cesta zatvorena za sav promet

N1 Info
06. ruj. 2025. 19:07
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, od 17.22 sati za promet zatvorena je DC-08 od Murvice Gornje prema Poličniku te se promet odvija zaobilaznim pravcima.

Danas, 6. rujna oko 17 sati na državnoj cesti DC-08 u mjestu Murvica Gornja dogodila se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna muška osoba, izvijestili su iz PU zadarske.

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici, kao i druge žurne službe. Prema prvim informacijama u prometnoj nesreći sudjelovalo je osobno vozilo i motocikl.

