kod zadra
Muškarac poginuo u prometnoj nesreći, cesta zatvorena za sav promet
Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, od 17.22 sati za promet zatvorena je DC-08 od Murvice Gornje prema Poličniku te se promet odvija zaobilaznim pravcima.
Danas, 6. rujna oko 17 sati na državnoj cesti DC-08 u mjestu Murvica Gornja dogodila se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna muška osoba, izvijestili su iz PU zadarske.
Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici, kao i druge žurne službe. Prema prvim informacijama u prometnoj nesreći sudjelovalo je osobno vozilo i motocikl.
