Napad nožem na vršnjaka
Osumnjičen 25-godišnjak za pokušaj ubojstva vršnjaka u Komletincima
Vukovarsko-srijemska policija osumnjičila je 25-godišnjaka za pokušaj ubojstva svoga vršnjaka kojega je nakon svađe u obiteljskoj kući u Komletincima napao nožem i teško ozlijedio.
Osumnjičenika osim za pokušaj ubojstva terete i za prijetnju na štetu druge, bliske osobe.
Policija je utvrdila da je u četvrtak rano ujutro u obiteljskoj kući u Komletincima kod Vinkovaca, nakon verbalnog i fizičkog sukoba između dvojice 25-godišnjaka, jedan drugoga napao nožem.
Ozlijeđenom je pružena liječnička pomoć u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen.
Osumnjičeni je u petak predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, izvijestila je policija.
