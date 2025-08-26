kulminirala obiteljska svađa
Užas u Istri: Nožem i sjekirom nasrnuo na oca, napao i sestru
Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju kao i tri kaznena djela prijetnje, porečka policija privela je 39-godišnjaka s područja Poreča, izvijestili su u utorak, a kako se neslužbeno doznaje riječ je o obiteljskoj svađi koja je kulminirala fizičkim napadom.
Oglas
Osumnjičenog se tereti da je u nedjelju oko 22 sata u dvorištu obiteljske kuće u naselju Finida na području Poreča fizički napao 71-godišnjaka te mu je zadao više ubodnih i reznih rana nožem i sjekirom. Ozljeđivanje starijeg muškarca pokušala je spriječiti 49-godišnjakinja, koju je osumnjičeni također ozlijedio udarcima, a potom joj je zadao i nekoliko reznih rana nožem.
Neslužbeno se doznaje kako se radi o obiteljskoj svađi koja je kulminirala fizičkim napadom, a u kojoj su sudjelovali otac, sin i kćerka koja je pokušala spriječiti brata u svom naumu.
Ozlijeđenim osobama pružena je liječnička pomoć te je 71-godišnjak zbog teških ozljeda zadržan na liječenju u pulskoj bolnici, dok je za 49-godišnjakinju utvrđeno kako je lakše ozlijeđena. Također je utvrđeno kako je osumnjičeni tijekom navedenog događaja prijetio smrću 49-godišnjakinji, kao i dvojici muškarca u dobi od 65 i 61 godinu koji su ga pokušali zaustaviti u napadu, a koje prijetnje su kod njih izazvale strah i uznemirenost.
Osumnjičeni je po dovršetku kriminalističkog istraživanja u ponedjeljak navečer priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas