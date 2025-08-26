Ozlijeđenim osobama pružena je liječnička pomoć te je 71-godišnjak zbog teških ozljeda zadržan na liječenju u pulskoj bolnici, dok je za 49-godišnjakinju utvrđeno kako je lakše ozlijeđena. Također je utvrđeno kako je osumnjičeni tijekom navedenog događaja prijetio smrću 49-godišnjakinji, kao i dvojici muškarca u dobi od 65 i 61 godinu koji su ga pokušali zaustaviti u napadu, a koje prijetnje su kod njih izazvale strah i uznemirenost.