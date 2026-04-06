Veliki Tabor
Poginuo prilikom pucanja iz topa u Zagorju: "Užasna scena. Ne mogu vam ni opisati"
Stravičan događaj dogodio se danas poslijepodne, na Uskrsni ponedjeljak, u Dvoru Veliki Tabor na području Općine Desinić, gdje je jedan od topova s kojim se pucalo na tradicionalnoj manifestaciji usmrtio muškarca.
Oglas
Više čitatelja je za Zagorje.com potvrdilo da je bila riječ o stravičnoj sceni, pravom hororu na mjestu događaja.
Naime, kako su nam ispričali svjedoci, jedan od topova nekoliko puta zaredom nije htio opaliti, zatajio je. Nakon toga je opalio, a kad su ga sljedeći put išli puniti, top je nenadano opalio te, kažu svjedoci, 'raznio muškarca' koji ga je u tom trenutku punio.
"Užasna scena. Ne mogu vam ni opisati. Horor. Top je raskomadao čovjeka", rekao je jedan od svjedoka za Zagorje.com.
Kako doznajemo, Hitna medicinska pomoć stigla je u Dvor Veliki Tabor, kao i policija.
Iz policijske uprave Krapinsko - zagorske potvrdili su za Zagorje.com da su zaprimili dojavu u 15:15 sati od strane Centra 112, te da su policijski službenici upućeni na mjesto događaja.
"U mjestu Hum Košnički, kod Dvora Veliki Tabor, top je usmrtio jednu osobu. Okolnosti će se utvrditi očevidom i kriminalističkim istraživanjem koje slijedi", rekli su kratko iz policije za Zagorje.com.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas